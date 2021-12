Fabián Gianola, al borde de la detención: "Sepan que en lo personal es una basura"

La situación de Fabián Gianola es cada vez más complicada. La fiscal Mariela Labozzetta, que conduce la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), lo citó para este viernes 17 de noviembre a las 10 de la mañana y a través de la plataforma Zoom a prestar declaración indagatoria por los delitos de abuso sexual y abuso sexual con acceso carnal por al menos seis diferentes hechos.

Además, fuentes judiciales le confirmaron a BigBang que la fiscal estaría en condiciones de pedir la detención del actor y en caso de no hacerlo, lo hará Gustavo D`Elia, abogado de Viviana Aguirre, una de las denunciantes. “Seis hechos y dos víctimas. Ayer le llegó la notificación a los abogados querellantes y a la defensa de Fabián Gianola. Se lo convoca a prestar declaración indagatoria en una audiencia por Zoom este viernes las 10", detalló Pampa Mónaco.

A su vez, resaltó que hay un alto porcentaje de que la justicia pida su detención. "La condena va de 8 a 20 años. Hay una de las victimas que dice que fue violada”, relató. En ese sentido, Aguirre dio su testimonio en diálogo con Nosotros a la mañana y brindó detalles sobre la denuncia penal que realizó contra el actor, donde reveló que fue abusada por él mientras estaban al aire en el programa radial Estamos de Vuelta, de Radio Colonia.

De acuerdo con la locutora, Gianola tiene una "doble personalidad" y lo tildó de ser una "basura". “Estoy muy contenta porque se está haciendo justicia. Para mí es muy grave que una persona tenga doble personalidad, no voy a dejar que esto quede impune. Si nos tapamos los ojos y decimos: ‘es buena gente, es buen cómico’, sepan que en lo personal es una basura. Es un tipo que no lo quiero ver nunca más en mi vida y lamento haberlo conocido”, señaló.

Y detalló: "Estábamos en un programa de radio y la primera vez me dio un beso en la boca y la segunda me tocó. Fue tremendo. Tengo un testigo que fue a declarar (un compañero de la radio)... Estábamos en el aire. Él me mete la mano, lo mira a mi compañero y se ríe. En ese momento yo me sobresalté y me dieron unas ganas de llorar, pero saben que como profesional uno tiene que bancársela hasta el final del programa”.

Visiblemente angustiada, relató que cuando ocurrió el primer episodio le dijeron que haga la denuncia y pensó "que lo iba a poder controlar", pero cuando "ocurrió lo segundo ya pasó el límite". "¿Como puedo llegar a inventar algo tan grave, donde hay más compañeros de trabajo? Uno no puede inventar algo tan grave como esto y hacer algo penal. Dicen que fue sobreseído, pero con la justicia no se juega", destacó Aguirre.

En ese sentido, la locutora aclaró que la justicia "encontró pruebas" que perjudicarían la situación del cómico y manifestó su malestar con algunos periodistas que pusieron en duda su palabra. "Si encontraron pruebas no se puede inventar. Como el señor (Carlos) Monti, por ejemplo, que está todo el tiempo dudando. Siempre lo defiende a Fabián y no es así, hay que escuchar”, lanzó enojada.

En ese momento, Monti tomó la palabra y se defendió: “Yo no lo defiendo a Fabián. Dejame hablar porque si no es un monólogo tuyo. Vos me estas atacando. Lamento mucho lo que te pasó y no estoy poniendo en tela de juicio lo que estás contando, porque si lo hizo realmente tiene que caerle una condena. Lo que yo no puedo hacer es condenarlo previamente. Vos sí podés hacerlo porque fuiste victima de él; yo no puedo hacerlo. Voy a esperar lo que diga la justicia".

El periodista no dudó en remarcar que si la justicia lo encuentra culpable merece "pudrirse" en la cárcel. “Va a haber un pedido de detención porque al tener seis hechos delictivos la pena más gravosa es la de abuso sexual con acceso carnal. Es una pena de entre 8 y 20 años. Esa pena toma al resto de las menores. Esto aumenta el riesgo de fuga. La justicia tiende a asegurar que el imputado asista al proceso penal por eso habrá un pedido de detención”, explicó más tarde D`Elia.

Por estas horas la defensa de Gianola se basará en dos cuestiones. La primera son las pruebas que afirman tener de una presunta extorsión por parte de Meneses; se tratan de una serie de chats, fotos y videos en donde la actriz le exigiría un dinero y que si no lo obtenía, le dijo que realizaría una denuncia en su contra. “No hay un sólo indicio que demuestre lo que dice”, manifestaron desde el entorno del actor.

El segundo punto será mantener un silencio absoluto y no responder a las consultas de los medios de comunicación hasta que la justicia se pronuncie. “Desde la defensa sostienen que estas denuncias son mentiras y que están haciendo una operación en contra de Gianola. Ellos quieren esperar lo que diga la Justicia, es por eso que han decidido hacer silencio absoluto”, contó el periodista Juan Etchegoyen.