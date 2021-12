Fabián Gianola se negó a declarar ante la fiscal a la espera de "pruebas concluyentes": seguirá libre

Fabián Gianola se presentó este viernes vía Zoom a las 10 de la mañana ante la fiscal Mariela Labozzetta, que conduce la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), quien lo había citado a declarar por al menos seis diferentes hechos de abuso sexual y abuso sexual con acceso carnal. El actor estuvo acompañado por sus abogados Federico Schumacher y Diego Onorati, se puso a derecho, pero se negó a declarar en la causa.

Tal y como ya había avisado en su descargo del día de ayer, fijó domicilio pero aclaró que está a la espera de nuevas pruebas antes de brindar su testimonio. Si bien está dentro de su derecho, Gianola dijo que declarará “en breve” cuando sus abogados terminen de presentar unas pruebas pendientes contra Fernanda Meneses , una de las denunciantes, a quien acusa de extorsionarlo y armar esta causa solo para perjudicarlo.

En el día de ayer, el cómico realizó un descargo en donde afirmó haber sido víctima de "extorsión" por parte de Meneses. "Hola, ¿qué tal? Ante los hechos que son de conocimiento público y a pedido de mis abogados voy a grabar este video para contarles algunas cosas", comenzó con su defensa en el marco de la denuncia por abuso sexual que realizó su ex compañera de teatro Fernanda Meneses y a la que se le sumó la locutora Viviana Aguirre.

En el video que grabó en su casa, Gianola aclaró que no tiene seis denuncias penales, sino dos "unificadas en una causa": "Son dos personas que me denunciaron. La primera es una persona que me extorsionó durante seis meses exigiéndome dinero porque sino iba a ir a la televisión a destruirme la carrera. Me amenazó y a mis hijos. Bueno, finalmente yo no acepté la extorsión, ni voy a aceptar la extorsión, y me denunció".

En ese sentido, adelantó tener pruebas contra Meneses: se tratan de una serie de chats, fotos y videos en donde la actriz le exige dinero o de lo contrario le decía que lo iba a denunciar. En ese sentido, afirmó que en esa causa "todos los testigos declararon" a su favor. "La segunda denuncia es de una señora que vi tres veces en mi vida con gente, siempre rodeada de gente. Y también todos los testigos declararon a mi favor salvo uno que era su pareja", contó.

De acuerdo con su descargo, recibió llamados y mensajes de apoyo de las familias de las denunciantes. "Es la primera en la historia policial argentina que las familias de las dos denunciantes se comunicaron conmigo para expresarme su apoyo y darme pruebas. Esto no creo que haya ocurrido nunca. Las dos familias se comunicaron conmigo y me acercaron pruebas, pruebas que vamos a usar y que son determinantes", dijo.

Y sentenció: "Estamos esperando unas pruebas que son concluyentes y que van a resolver, creemos nosotros, las causa. Me dijeron si quería pedir perdón, pero yo creo que cuando alguien no hizo nada deba pedir perdón. Humildemente creo que no debo pedir perdón por algo que no hice. Quiero agradecer a toda la gente que se acercó.... Estoy muy tranquilo. Esto se va a resolver pronto y se va a saber muy pronto la verdad".

La fiscal Labozzetta le atribuye haber abusado sexualmente de Silvia Fernanda Meneses y de Marcela Viviana Aguirre en las circunstancias laborales. “En los términos del artículo 213 apartado a) del Código Procesal Penal de la Nación, solicito que se cite a prestar declaración indagatoria a Fabián Gianola, DNI..., por la presunta comisión de los hechos que a continuación se detallarán”, dijo la Fiscal al momento de la citación de Gianola.

La conductora de UFEM enumeró un total de seis hechos supuestamente ocurridos: cuatro referidos a una de las presuntas víctimas y otras dos de la segunda denunciante. “El hecho identificado como 1 podría hallar encuadre típico en la figura de abuso sexual con acceso carnal, prevista en el art. 119 tercer párrafo del Código Penal, mientras que los hechos 2, 3, 4, 5 y 6 se podrían adecuar a la conducta descripta en el primer párrafo del artículo mencionado”, cerró.