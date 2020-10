Facundo: por qué la querella sostiene que fue asesinado y los 12 puntos de la autopsia

El Equipo Argentino de Antropología Forense presentó los resultados finales de la autopsia realizada hace un mes al cuerpo de Facundo Astudillo Castro, el joven que estuvo desaparecido durante más de cuatro meses y cuyo cuerpo fue encontrado en un cangrejal de la localidad bonaerense de Villarino Viejo. Si bien el reporte recibido por la jueza federal María Gabriela Marrón confirmó que el joven sufrió una "muerte violenta", no se pudo constatar o desestimar que se haya tratado de un homicidio, accidente o suicidio.

"La única alternativa que queda es el homicidio", explicó Virginia Creimer, perito de parte por parte de la querella y especialista en violencia institucional. El eje ahora estará puesto en que sí se pudo determinar que la causa de la muerte del joven fue "asfixia por sumersión".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Creimer analizó los tres escenarios posibles: homicidio, accidente o suicidio. "La misma autopsia dice que no se registran lesiones previas a la muerte, por lo que debe descartarse el accidente. No es posible pensar en un suicidio, porque no tenía antecedentes de ideas suicidas, ni de proyección de hacerlo. De todos modos, eso se puede complementar con una pericia psicológica", anticipó.

En efecto, de acuerdo a lo que pudo saber BigBang, una de las medidas que solicitará la querella será la denominada "autopsia psicológica", en un intento por desacreditar durante el juicio la posibilidad del suicidio. "No olvidemos que en el lugar donde encontraron a Facundo se encontraron restos óseos de otras personas".

El señalamiento no es casual. Otra de las cartas que tienen los abogados de Cristina Castro es que el lugar en el que fue encontrado el cuerpo de Facundo era utilizado desde la época de la Dictadura para "descartar cuerpos".

"Puede ser que usen ese lugar como un espacio de descarte. Llevo treinta años investigando el accionar de las fuerzas de seguridad y no lo descarto", anticipó la perito.

Los 12 puntos clave de la autopsia al cuerpo de Facundo Astudillo Castro