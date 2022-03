Facundo Macarrón dijo que vio a su madre y al empresario Rohrer besándose en su casa

Desde el inicio del juicio por el crimen de Nora Dalmasso, que se lleva a cabo en Córdoba y tiene como principal acusado a Marcelo Macarrón, la familia de la víctima no deja de apuntar contra un empresario amigo, llamado Michel Rohrer, quien creen que es el verdadero asesino de la mujer.

Después de que declararan los hijos de "Norita", quienes mencionaron a Rohrer como un empresario muy cercano a sus padres, y de muy buen vínculo con la familia, este miércoles quien habló ante el jurado popular fue una amiga cercana de la fallecida.

En los Tribunales de Río Cuarto, en la sexta jornada del juicio por el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en 2006 en Río Cuarto, la que rompió el silencio fue Margarita Riega. Al ser consultada por el vínculo de Nora con Rohrer, ella dijo que veía que el hombre la buscaba mucho, y que incluso le enviaba cosas amorosas.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Norita me dijo que no eran amantes pero sí que él la buscaba”, confesó la mujer, y luego para la sorpresa de todos los presentes, directamente afirmó que Facundo Macarrón, hijo de la víctima, le había contado a ella que vio como su madre y el empresario se besaban en el jardín de la casa familiar.

De hecho, la mujer definió como “muy amistosa” la relación entre Nora y Miguel Rohrer. “Hubo muchas situaciones que los fiscales no quisieron investigar”, sostuvo, y luego dijo que hasta le preguntó a su amiga si este hombre era su amante.

"Yo le decía que tenía que cortar esa amistad (con Rohrer) pero ella me decía que le agradaba", remarcó. "Cuando bailaban, Rohrer la levantaba a Nora. Esas actitudes me llevaron a preguntarle a Nora si eran amantes y me dijo que no, pero que él la llamaba mucho", agregó Riera.

Respecto a la relación entre Dalmasso y Macarrón, la testigo dijo que "no había un problema entre ellos como para cometer un crimen", y que se llevaban bien, a pesar de los roces. "Esa me pareció una idea descabellada. Los conocemos lo suficiente como para afirmar que era un matrimonio que se llevaba bien, nunca los vi discutir", cerró.

Riera declaró en la instrucción de la causa como "amiga de Nora desde los 17 años" y dijo que la víctima tenía algunos "malestares que no eran para nada trascendentes" en el matrimonio, y que "si no estaba bien en su relación matrimonial no lo detectó".

Por su parte, Facundo Macarrón aclaró ante los medios que los dichos de la testigo son reales, y que es verdad que vio a su madre con Rohrer, cosa que declaró durante la instrucción de la causa.