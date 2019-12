Farré, el fallido que tuvo desde la cárcel y su indignante "nueva versión" sobre el femicidio de su mujer

Pasaron dos años desde que un jurado popular condenó a cadena perpetua a Fernando Farré, el empresario de 56 años que asesinó de 74 puñaladas a su mujer, Claudia Schaefer, después de le pidiera el divorcio. Ahora, el femicida dio una nueva entrevista desde el penal de Bahía Blanca en el que cumple su pena y protagonizó un llamativo fallido, al tiempo que dio una nueva versión de los hechos en los que busca responsabilizar a los policías que acudieron a rescatar a la madre de sus dos hijos, atacada en su casa del country Martindale.

"Era un momento difícil de mi vida, tenía problemas en el trabajo y mi mujer me pidió el divorcio, me tomó de sorpresa", intentó justificar en diálogo con el diario Crónica. El condenado femicida apuntó también contra su víctima, a quien acusó de haber presentado una "denuncia falsa" por violencia de género antes del crimen y se encargó de resaltar que la mujer mantuvo una relación extramatrimonial durante dos años. "Estoy arrepentido de lo que hice y lo estoy pagando. Siento culpa, siento dolor, me arruiné la vida. Arruiné la vida de mis hijos, de mis padres y la de mi mujer, que tenía derecho a vivir 50 años más con Sebastián, su novio desde 2013. Yo no era dueño de la vida de nadie".

El femicidio tuvo lugar en la casa que compartieron durante su matrimonio. Ambos habían llegado acompañados por sus respectivos abogados con la intención de llegar a un "arreglo económico". Tal como se probó en el juicio, Farré engañó a su ex mujer, agarró un cuchillo de la cocina y le pidió hablar en el vestidor de la suite principal. Ese fue el momento en el que la atacó y la apuñaló en 74 oportunidades. Sin embargo, su recuerdo de los hechos ahora es otro.

"Sentí el ruido de una especie de helicóptero. Después, vi su cara ensangrentada. No recuerdo nada más, tengo un bloqueo mental. Incluso, no sé si fui yo quien la mató o los policías que entraron y terminaron de degollarla y fueron ellos quienes les sacaron su reloj de oro", advirtió.

Por último, el femicida señaló que nunca más pudo ver a los dos hijos que tuvo con su víctima y les pidió a los amigos que le hicieran llegar un mensaje a su hija, quien cumplió años días atrás. "Mi hija mayor hoy cumple 18 años, le quería mandar un feliz cumpleaños. Los padres de sus amigas seguro me están viendo y quiero pedirles que le hagan llegar este mensaje. Creo que ella quiere recibirlo, está preparada ahora que es mayor de edad".