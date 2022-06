Felipe Pettinato inicia un tratamiento de dos meses contra las adicciones: cómo es la clínica a la que fue trasladado

Hace más de un mes, un voraz incendio destruía el departamento de Felipe Pettinato, ubicado en el barrio porteño de Belgrano. En ese lugar, murió el médico Melchor Rodrigo, un amigo del joven, a causa de las quemaduras que sufrió. La Policía y los bomberos lo encontraron en el living, con gran parte de su cuerpo quemado.

Mientras la Justicia no informa si hay avances en la investigación, Felipe comenzará un nuevo tratamiento psiquiátrico. Tras un par de días en un hospital por haber inhalado humo, otra internación en una clínica de Capital Federal para tratar su salud mental, el hijo de Roberto Pettinato fue trasladado a un centro especializado en recuperación de drogas ubicado en Tortuguitas.

El lugar es un gran complejo, donde el tratamiento está basado en la vida sana, el deporte y otras especialidades como el yoga. El costo del lugar es de 100 mil pesos por mes y a la familia del joven ya se entrevistó con varios médicos del lugar. Finalmente, los doctores decidieron que, en un principio, Felipe realice un tratamiento por 60 días. Si es necesario, se alargará.

Además, informaron que el joven no podrá tener celular, algo que tuvo permitido en la clínica psiquiátrica donde estuvo hasta hace poco y no realizará ningún tipo de salidas al exterior. Además será vigilado en casi todo momento por varios “padrinos”. Por otra parte, si la Justicia así lo requiere, se presentará en el juzgado si salud se lo permite.

Según la web de la fundación Eira, donde será internado, el tratamiento se basa en diversas etapas de desintoxicación “tanto física, mental como emocional”. Y explican: “Ofrecemos una oportunidad única para recuperar el equilibrio a través de hábitos de vida sana- Ofrecemos una oportunidad única para recuperar el equilibrio a través de hábitos de vida sana que ayudarán a alcanzar la salud física, mental y emocional. Sabemos que la recuperación es posible”.

En tanto, detallan: “El centro consta de un coordinador deportivo y entrenador físico. A su vez, en las instalaciones hay gimnasio, pileta, cancha de vóley, fútbol y paddle, y se realizan otras actividades también. Para la recuperación mental la fundación trabaja con un psiquiatra y un equipo de psicólogos. En tanto, la parte emocional se trabaja con grupos terapéuticos de expresión. Entre los deportes hay natación, waterpolo, fútbol, vóley, rugby, handball, básquet, pádel, atletismo, ping pong, boxeo recreativo, clase funcional, yoga, aquagym, metegol, mindfulness, y aqua volley. El objetivo del abordaje para la recuperación de los pacientes se trata de incrementar de forma paulatina una nueva conciencia y a una mejor calidad de comunicación y relación interpersonal y social”.



Lo último que se supo sobre la investigación vinculadas a las pericias realizadas sobre el cadáver de Rodrigo fue que el fuego lo había afectado porque tenía “líquido acelerante”. Por otra parte, hace unas semanas, Leonardo Blanco, un imitador de Michael Jackson y, por ende, muy parecido a Felipe, fue confundido en la calle y casi lo linchan.

En ese punto, Homero, que tiene un programa en Vorterix, dijo: “Como ustedes saben, utilizo este programa porque es el mío, el nuestro, el que creamos nosotros para hablar de este tema y no con los programas de espectáculos y demás. No me voy a referir a la salud de mi hermano, ni a la tragedia que sucedió, sí a las consecuencias directas del circo mediático, que yo ya les había marcado su peligrosidad y su responsabilidad”.



Y siguió: “Otro imitador de Michael Jackson, un chico que se llama Leo Blanco, que trabaja muchísimo, es una re persona que lo conocimos un montón de veces y compartió un montón con Felipe, siempre se rieron de sus parecidos y demás, fue agredido físicamente no por una, por muchas personas por parecerse a Felipe Petinatto”.

Por ese motivo, Homero planteó: “¿Y qué sucede? No hay ninguna razón para agredir a mi hermano al día de hoy, mi hermano es un damnificado del accidente que tuvo y perdió a su amigo, a quien intentó salvar desesperadamente y no pudo. Y ya los testigos dijeron esto. Sin embargo, ustedes, y ya saben a quién les hablo, les vende mucho hacerlo quedar como un asesino”.

Por otra parte, continuó sobre la salud de Felipe: “Construyen todo, inventan, mienten, muestran papeles que no son, dicen que tienen contactos que no tienen, etcétera, para inventar datos que incitan a la violencia contra mi hermano, contra un paciente psiquiátrico, que obviamente está internado y va a estar un montón de tiempo, pero que es damnificado y que vio morir a su amigo”.

En ese contexto, aunque sin dar nombres, apuntó a los medios de comunicación: “Están generando una violencia contra alguien que está viviendo una tragedia. Además de que es violento para con la familia de la víctima hacerle creer que fue asesinada, casi irrefutablemente porque lo construyen de una manera que es insólita, entonces tienen que parar. A mi hermano lo van a matar cuando salga de la clínica, hay gente que le pone en su Instagram: ‘Estoy esperando que salgas para prenderte fuego yo a vos’”.

Enseguida volvió sobre el caso del imitador de Michael Jackson que casi recibe una paliza por parecerse a Felipe: “Se la lleva de arriba un pibe que baila y se viste como Michael, que labura de esto, y lo agarraron en la estación de Once, lo rodearon y le dijeron: ‘¿vos no estás preso, enfermito mental?’. Le apagaron un pucho en la mano, le pegaron. La novia dice que la situación es totalmente traumática. Todo generado 100% por los programas de televisión”.

Luego siguió con la defensa de su hermano y habló sobre la autopsia de Melchor: “Felipe es un damnificado del hecho, ni siquiera se le pudo tomar declaración testimonial todavía y ustedes siguen titulando: ‘el cuerpo estaba roseado con alcohol’. ¿Qué carajo les pasa por la cabeza? ¿no se dan cuenta con lo que están jugando?”.

Y finalizó: “Y esto que le sucedió ayer a Leo Blanco, le va a suceder durante años a mi hermano, sin importar lo que diga la causa ni el juez ni el fiscal, ya no importa nada. Al público le va a quedar en la cabeza un asesino de sangre fría que se la lleva de arriba por ser hijo de famoso. Es el vilano que ustedes construyeron. Es una locura y dense cuenta que la irresponsabilidad comunicacional genera una violencia desmedida”.