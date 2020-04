Femicidio de Camila: una pala y los siniestros chats que el detenido mandó tras el crimen

Camila Aldana Tarocco tenía 26 años. Era mamá de dos chicos: uno de cinco y otro de siete. Desapareció en la madrugada del cuatro de abril en Moreno. Su cuerpo fue encontrado sin vida once días después a dos cuadras de la casa de su ex pareja y a veinte de la suya. La declaración de la amiga que presenció ese viernes la última cena, las incongruencias que llevaron a la detención de su ex, identificado como Ariel González, los dos testigos que dinamitaron su coartada y los mensajes que el presunto femicida envió después del asesinato.

González es el único detenido por el asesinato. Tenía antecedentes por robo, Camila lo había denunciado por violencia de género -se había ordenado una perimetral- y aguardaba para mediados de abril el inicio de otro juicio en su contra por violencia doméstica, denuncia realizada por su otra ex mujer. La víctima estaba en pareja con un joven que quedó detenido -Cristian Gauna- y luego fue liberado, aunque continúa en investigación.

Cronología del femicidio de Camila

La joven cenó el viernes por la noche en su casa junto a una amiga, identificada como Haydeé, y su ex pareja.

Cerca de las diez de la noche se fue a duchar a la casa de una amiga, Rocío, ubicada a pocos metros de su casa.

La amiga con la que cenó la vio regresar e ingresar de nuevo a su domicilio.

Su última conexión a WhatsApp fue a las 23.19 del viernes 3 de abril.

La familia de Camila realizó la denuncia en la Comisaría 1° de Moreno a principios de mes. En un principio, González declaró haber cenado con ella y aseguró que habían pasado la noche juntos. Además, dijo que por la mañana la había acompañado en su moto hasta la parada del colectivo, porque iba a ir al banco a cobrar la Asignación Universal por Hijo. Sin embargo, su relato fue interpelado por el de Haydeé, la joven la que cenaron el viernes.

De acuerdo al testimonio de la amiga, Camila regresó a su casa y dejó de contestar los mensajes de WhatsApp, algo que le resultó llamativo. Además, cerca de la una de la mañana el teléfono fue apagado. Ya ni siquiera recibía los textos que le enviaba su amiga. "Le mandé un WhatsApp y ya no le llegaba, tenía una sola tilda. A las 5.15 le escribí a Ariel y le pregunté si sabía algo de Camila, porque tenía que ver el tema del flete para irse a lo de Rocío y él me respondió que no sabía nada y que Camila siempre hacía estas cosas de desaparecer, algo que era mentira".

Otra de las contradicciones que notó la fiscal de la causa, Luisa Pontecorvo, fue que el hombre primero dijo haberla acompañado cinco cuadras en la mañana del sábado para dejarla en la parada del colectivo, pero luego reconoció que en realidad habían sido veinte. En su declaración, el hombre aseguró que en la moto viajaba también el hijo menor de ambos. Sin embargo, la familia de la víctima declaró que cerca de la una de la mañana el hombre regresó y les dijo: "Les dejo al nene porque la maté a Camila". La confesión no tiene validez, aunque complicó su situación en la causa.

A las incongruencias y las sospechas de la familia de la víctima se sumaron las declaraciones de dos testigos que aseguran haber visto a González salir del predio en el que se encontró enterrado el cuerpo de Camila con una pala. En efecto, pese a que se realizaron numerosos allanamientos y rastrillajes en los once días que duró la búsqueda, los investigadores encontraron el cuerpo gracias a un llamado anónimo al 911.

De acuerdo a la autopsia, la data de muerte se corresponde al mismo viernes en el que Camila cenó junto a su amiga y a su ex. Por el estado de descomposición del cuerpo todavía no se pudo determinar cómo murió, aunque la principal sospecha es que fue por estrangulamiento y asfixia manual. El horario es clave, si se tiene en cuenta que la amiga declaró haberse contactado con González cerca de las cinco de la mañana y que el presunto femicida le respondió que "era habitual que desapareciera así". La fiscal aguarda la realización de la pericia al hijo de cinco años para determinar si presenció el femicidio de su mamá.