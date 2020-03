Femicidio en Catamarca: asesinó a su novia, la descuartizó, la quemó en la parrilla y descartó el cadáver

Una joven de 24 años fue asesinada al ser arrojada por las escaleras, tras lo cual su cuerpo fue quemado en una parrilla, descuartizado y abandonado a la vera de una ruta catamarqueña por su novio, quien confesó el femicidio y se entregó a la policía, informaron hoy fuentes judiciales.





El hecho sucedió ayer, en un departamento situado en la calle Ayacucho norte, frente a la Universidad Nacional de Catamarca, en la capital provincial, donde Brenda Gordillo fue atacada por su pareja, identificada por las fuentes como Naim Vera (19).

Lee más | La desgarradora carta de la novia de Fernando, el día en el que hubiera cumplido 19 años

De acuerdo al relato de los voceros, el joven atacó a golpes a su novia, la arrojó por las escaleras y, tras constatar que estaba muerta, la quemó en una parrilla, la desmembró y arrojó los restos en un contenedor ubicado a metros de su vivienda y a la vera de la ruta provincial 4, a la altura de la quebrada del río "El Tala".





Luego, le contó lo sucedido a su familia y en horas de la tarde se presentó junto a su abogado en la sede de la Brigada de Investigaciones de Catamarca, donde confesó lo sucedido a la Policía y quedó detenido. La investigación quedó a cargo del fiscal de turno, Hugo Costilla, quien ordenó recuperar el cuerpo de la víctima para realizar la autopsia y allanar el departamento de Vera en busca de evidencias.

Los resultados preliminares demostraron que Brenda no estaba embarazada, como sostuvo su ex pareja en la declaración que dio cuando confesó el crimen. Asimismo, los estudios demostraron que la joven tenía marcas en los brazos compatibles con una defensa a un ataque. Por último, los primeros peritajes sobre el cadáver de Brenda arrojaron que la causa de su muerte fue la asfixia mecánica a la que fue sometida y no la caída. Es decir, fue ahorcada.