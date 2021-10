Femicidio en Córdoba: mató a tiros a su mujer y se suicidó frente a la tumba de su padre

Un terrible hecho tuvo lugar en las últimas horas en la provincia de Córdoba, en la localidad de Alta Gracia, donde un oficial de la policía mató a balazos a su mujer, delante de la hija adolescente de ambos. Tras el femicidio, el hombre se dirigió al cementerio local y se quitó también la vida.

Se trata de Carlos Suárez, un policía cordobés que mató a balazos a su pareja Carolina Figueroa dentro de la casa que compartían en Alta Gracia. Según indicaron fuentes de la causa, la víctima también era policía, y de hecho ambos cumplían funciones en la comisaría de Alta Gracia.

El episodio ocurrió en la madrugada de este domingo, en un domicilio de la calle Godoy Núñez, en el barrio San Martín de Alta Gracia, donde los vecinos llamaron al 911 luego de escuchar detonaciones supuestamente de arma de fuego. Si bien no sabían qué ocurría, se asustaron ante los ruidos y por decidieron pedir ayuda.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron a Figueroa fallecida de varios disparos, y fue su hija adolescente la que reveló que quien le había disparado a su madre, había sido su papá.

Según lo que se pudo reconstruir, tras el ataque, Suárez se dirigió hasta el cementerio parque municipal y junto a la tumba de su padre se quito la vida, también con un disparo. Allí mismo fue encontrado por la policía ya muerto.

"En el domicilio se constató con personal médico del servicio de emergencia el deceso de una persona de sexo femenino de 36 años aprox a la 01:00 hs. Que el suceso se habría originado supuestamente a raíz de una discusión con su pareja un varón de unos 40 años, quien momentos después fue hallado muerto en cercanías del Cementerio La Paloma. Se mantuvo la inalterabilidad de las escenas requiriéndose cooperación a los gabinetes científicos de policía judicial. Además, trabajó personal policial de la Departamental. Los fallecidos son numerarios policiales de la departamental Santa María. Por el momento las actuaciones están caratulada como MED. Sin descartar ninguna hipótesis de investigación aparentemente se trataría de un homicidio seguido de suicidio", explicaron en un comunicado de la fiscalía de instrucción de Alta Gracia a cargo de Alejandro Peralta Ottonello.

En este sentido, el representante del ministerio público aseguró que aunque no se descarta ninguna hipótesis de investigación, aparentemente se trataría de un "homicidio seguido de suicidio". Además, comentó que no había denuncias previas de violencia de parte de la mujer contra su pareja, aunque eso no significa que no fuera víctima de agresiones.