Femicidio en Jujuy: apareció el cuerpo de una joven que estaba desaparecida hace una semana y detuvieron a su ex pareja

El cadáver de Gabriela Abigail Cruz, la joven de 24 años que estaba desaparecida desde hacía una semana en la ciudad jujeña de Palpalá, apareció hoy cerca de las Serranías de Zapla. Su ex pareja confesó el femicidio y quedó detenido. Gabriela es la tercera mujer asesinada en la semana en la provincia. Esta tarde habrá una marcha en reclamo de Justicia en Palpalá.

La policía halló el cuerpo esta madrugada, cuando el personal de Criminalística realizaba rastrillajes junto con los bomberos a partir de la denuncia de que había un cadáver en la zona. "Se realizó un trabajo bastante meticuloso, se tenía identificado aproximadamente en dónde podría haber un cuerpo y se actuó conforme establecen los protocolos para este tipo de situaciones", dijo esta mañana el fiscal de Investigación Darío Osinaga Gallacher.

Las sospechas sobre la ex pareja habían llevado a detenerlo. Según el fiscal, "habría incurrido en reiteradas contradicciones". Primero dijo que no sabía nada; luego,que había discutido con ella, y finalmente, según informa Télam, se quebró y confesó el crimen. "Él es una persona violenta, se le iba a la manos y mi nieta se defendía", dijo esta mañana a la prensa jujeña Carmen Vega, abuela de Gabriela. El hecho causó una enorme consternación en Santa Bárbara, el barrio de Palpalá donde vivía la joven. Unánimemente, los vecinos se acercaron a darle las condolencias a la familia.



Mañana se realizará la autopsia, para determinar las causas de la muerte. El cadáver fue trasladado a la morgue del Poder Judicial de Jujuy. La abuela de Gabriela reveló que el acusado "estuvo participando de los rastrillajes" para encontrar a su nieta y pidió "cadena perpetua". "Es un cínico", sostuvo. La ex pareja de la joven había sido detenido en un principio, luego fue liberado y finalmente fue vuelto a detener y se le secuestraron dos vehículos, en busca de evidencias del crimen. A partir de anoche, el hombre está formalmente acusado del femicidio y la causa pasó a la Fiscalía Especializada en Delitos Graves Contra las Personas y Femicidios, a cargo de Diego Cussel.



Gabriela desapareció la semana pasada, cuando había salido de su casa en el barrio Santa Bárbara, de Palpalá, con la intención de hacer las compras. Desgraciadamente, el suyo es el tercer femicidio de la semana en la provincia de Jujuy. El lunes apareció el cuerpo de Iara Sabrina Rueda, una adolescente de 16 años que estaba desaparecida desde el miércoles 23 de septiembre. El martes fue hallada muerta Roxana Masala, de 31 años, en la ciudad jujeña de Perico. Su pareja la había asesinado y luego se suicidó.