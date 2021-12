Femicidio en La Matanza: le disparó a su ex esposa frente a sus hijos y después le pegó culatazos

Un crimen atroz. Brutal. Machista. Todo ocurrió en el barrio San Carlos del partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Un hombre le disparó a su ex esposa con una escopeta, cuando la mujer estaba herida en el piso, la atacó a culatazos y luego ultimó con un disparo en la nuca. Unos minutos después, fue detenido por la Policía.

El femicidio quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se ven que Sandra Broda, una mujer de 46 años, camina con sus dos hijos, cuando ve el auto de su ex pareja, llamado Francisco Gasparutti, de 42 años. Cuando se acerca, acompañada de su hijo Maximiliano de 29 años, hablan durante unos segundos, hasta que el femicida le dispara desde adentro del auto y ella cae al piso.

El hecho ocurrió en las calles Carlos Casares y Bartolomé de las Casas, en Isidro Casanova, al limite de la localidad de Rafael Castillo. En el ataque, Gasparutti también hirió a uno de los hijos de la mujer, que no pudo defender a su madre cuando el asesinó la atacó.

Tras el terrible ataque, el femicida tiró la escopeta recortada dentro de su auto, un Peugeot 504 negro, y se va caminando del lugar. La mujer, que regresaba de hacer las compras en una feria, murió en el lugar. El disparó que la mató le entró por la nuca y le salió por un pómulo. Antes la había atacado a culatazos cuando ya la había herido con un primer disparo.

Por su parte, el hijo de la mujer recibió perdigones en el hombro y en el tórax. Tras el escape a pie del femicida y el llamado al 911 de los vecinos, Gasparutti fue detenido a pocas cuadras de lugar por el personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

Tras los peritajes en el lugar, las autoridades policiales encontraron el arma y los cartuchos de la escopeta recortada. Según fuentes judiciales, la pareja se había separado hacía un tiempo y Gasparutti no había aceptado el final de la relación.

Además, informaron que no había denuncias por otros hechos de violencia de género. Por el momento, los hijos de Broda todavía no declararon para determinar si habían existido amenazas y no fueron denunciadas por la mujer.

La causa es investigada por el fiscal de la UFi Temática de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Marcos Borghi, quien lo acusa de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado. Gasparutti, que tiene domicilio en Lomas de Zamora, debe ser indagado en las próximas horas.

Mientras Maximiliano, el hijo de la mujer asesinada, permanece internado, los policías a cargo de la investigación relataron que la primera causa de la discusión era por un tema de dinero. “Ella volvía de la feria y él la estaba esperando. Hacía un tiempo que se habían separado y discutían por dinero”, aseguraron.

El brutal femicidio de Borda se suma a los crimenes de Nicole Michelle Peña, asesinada por su ex pareja Juan Domingo Marquestao, que fue torturada, asesinada y su cuerpo tirado a un aljibe. Y también el femicidio de Beatriz Inés González, una mujer de 40 años cuyo cuerpo fue desfigurado, mutilado y arrojado al costado de la ruta 9, en Salta. Por el crimen está detenido un hombre de 27 años.