Femicidios: por la violencia machista, cada un día y medio un niño queda huérfano en Argentina

Según los datos difundidos por el Observatorio Ahora que sí nos ven, desde el 1° de enero de 2022 al último 30 de abril, en la Argentina hubo 104 femicidios y al menos 4 trasnfemicidios y travesticidios. Sin embargo, de estos números que no son solo cifras, sino personas reales, se desprende otro dato que duele y mucho: 93 niños quedaron huérfanos producto de la violencia machista vivida por sus madres.

De acuerdo al análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, desde el Observatorio Ahora que sí nos ven explicaron que se registraron 104 femicidios desde el 1º de enero al 30 de abril de 2022, lo que se traduce en que en nuestro país actualmente ocurre 1 femicidio cada 28 horas. Además, no todos los ataques pudieron ser concretrados por los agresores: en estos cuatro meses que pasaron también hubo 75 intentos de femicidios.

Además, ocurrieron 31 femicidios vinculados, aquellos femicidios que se llevan a cabo para dañar a la mujer que es víctima de violencia machista. Muchas veces el violento agrede a los hijos o a algún familiar de la persona, para así causarle un daño.

De los 104 femicidios cometidos en 2022, el 59% de éstos fue a manos de parejas y ex parejas de las víctimas. Sin embargo, el dato que preocupa tiene que ver con que el 88% de los femicidios fueron cometidos por un integrante del círculo íntimo de las víctimas, no sólo parejas o ex parejas, sino también hijo, yerno, hermano y vecino.

Por otro lado, de los datos analizados se puede desprender que más de la mitad de los casos ocurrieron en la vivienda de la víctima, la cual en el 10,6% compartían con el agresor, lo que hace que la agresión sea aún mucho más fácil de cometer.

En cuanto a las medidas judiciales vigentes, se desprende que de los 104 femicidios cometidos este año, sólo 16 (15%) mujeres habían realizado al menos una denuncia y 7 (6%) tenían una medida de protección judicial, lo que no fue determinante para salvarles la vida, porque igualmente fueron asesinadas.

Del total de los casos ocurridos en el 2022, se sabe además que 4 de ellos fueron cometidos por agentes de la Policía y 1 llevado a cabo por un gendarme. "Entendemos que el hecho de que el agresor forme parte de una fuerza de seguridad o armada implica un factor de riesgo dado el fácil acceso de los agresores a las armas de fuego, forma utilizada en el 23,1% de los casos este año", explicaron desde el observatorio y resaltaron sobre la importancia de fomentar la perspectiva de género dentro del ámbito de las fuerzas.

Otro de los números que generan impacto tiene que ver con lo que pasa después de cometido el acto. Más allá de que desgraciadamente 15 femicidas se quitaron la vida tras el ataque, otros 28 huyeron y se dieron a la fuga, lo que resulta peligroso.

Por otro lado, en lo que respecta a las víctimas indirectas de estos ataques, se sabe que al menos 93 niños perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista en lo que va de 2022, y que esos mismos chicos en la mayoría de los casos quedaron huérfanos porque incluso sus padres fueron quienes le quitaron la vida a sus mamás.