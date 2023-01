"Fernando Báez Sosa fue objeto de una cacería humana": el duro descargo de Burlando en los alegatos

Quiero hace eje en la palabra clave "asesinato". No fue un accidente. Fue una asesinato en el peor de los estados en el que puede tener un ser humano, en un estado de indefensión. Ver y oír alcanza y sobra para poder condenar a prisión perpetua. Hasta se dieron el gusto de acusar a un inocente. Pidió clemencia y no se la dieron.

La orden la impartió Viollaz, no es algo menor dar una orden donde ni más ni menos provoca una muerte de un joven, un asesinato. Enzo y Ciro avanzaron hacia el objetivo y Thomsen hizo lo suyo por su lado. Todos los verdugos cumplieron un rol clave: todos pegando y matando a Fernando. Eso pasó, es un círculo que se debe cerrar no solamente con la fascinación que provoca en las imágenes sino con todas las pruebas que reprodujimos y se vieron. El círculo cierra perfectamente. Aparte, todo fue por la espalda aprovechando su indefensión en un acto que, ni el peor de los cobardes haría. Estoy seguro y convencido.

Les era sencillo y fácil atacar. No improvisaron ni un solo movimiento. Ya conocían el protocolo y manual de “Los demoledores”. Fernando cayó de rodillas mientras los acusados se turnaban en darle un golpe tras otro sin detenerse a ver el estado en el que estaba la víctima. Él estaba inmóvil, inerte, apenas pudo trasladarse hasta un cantero que está hasta Le Brique y siguieron pateándolo. Allí se escucha lo que marca el sentido único y naturaleza de este crimen: “A éste me lo llevo de trofeo”. El trofeo fue la vida de Fernando, un joven casi de su misma edad. Ciro Pertossi ni siquiera tuvo que esforzarse en dar esa última patada porque lo hizo con displicencia sabiendo que Fernando ya en ese momento era un cuerpo sin vida. Como dato confirmatorio de lo expresado, luego vinieron los festejos, las comunicaciones posteriores y la organización con vino y flores de marihuana. Fueron muchas jornadas y, a veces, desde la brutalidad profesional, uno normaliza situaciones, oímos tantas veces “trofeo”, “lo asesinamos”, “le pateamos la cara”, pero acá se dejan de lado las cuestiones que tienen que ver con la ética y la moral… En nosotros, nunca desapareció el dolor.

El dolor siempre estuvo presente pero con tanta expresión salvaje, me dije: “Normalizamos una situación que es tremenda y esto me genera una pregunta… Después de la reunión con flores y vino, ¿a qué clase de persona estamos aquí juzgando? Me lo pregunto porque no conforme con la macabra faena cumplida, uno se entusiasmó y tuvo ganas de volver a buscar a los amigos de Fernando. Sabían que habían matado a un joven y entre alegría y emoción, en algún momento tuvieron la idea, que no sé como definirla, “de volver a buscar a los amigos de Fernando”. Esto es parte de la respuesta de mi interrogante.