"Fernando tenía ADN mío pero nunca le pegué": la confusa declaración de Blas Cinalli

"Llegaban vecinos de la casa, dijeron que mataron a un chico cerca de Le Brique. Y yo no sabía ni comprendía lo que estaban diciendo. No pensé que era la misma pelea. Pensé que el chico se paró y se fue. Yo no estaba preocupado".

"Me quedé ahí en la casa con un amigo y me dice que vayamos a comer. Fuimos a Mc Donalds. Fuimos a comer a media cuadra porque no tenía plata. Y volvimos a la casa con otro chico y otros chicos que estaban adentro. No quería hacer nada. Me quedé afuera y estaba hablando con otro chico que vino de Zárate a Gesell, que no tenía dónde quedarse. Le dije que lo esperaba en la casa, me quedé hablando con ellos, los esperé, vinieron, fuimos a comprar para desayunar y se fueron a dormir. Y al rato nos despertó la Policía y nos pidió que salgamos en fila india. Ahí fue que la Policía llegó, nos tiró al piso y nos quedamos ahí. Después estuvo el procedimiento de la Policía de la tarde".