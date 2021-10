Feroz ataque a una chica en Morón: "Tengo el pómulo fracturado, la nariz rota y cuatro dientes menos"

Sol Pernicone tiene 22 años y en las últimas horas acudió a sus redes sociales para contar que fue brutalmente golpeada por un grupo de personas integrado por un hombre y dos mujeres en el boliche Roca Bruja de Morón. “Todo esto pasó porque se confundieron de mujer, pensaron que era otra persona. No puedo explicarles cómo me siento”, contó la joven que había ido a bailar con su hermano y sus dos amigas.

El hecho ocurrió el último sábado, en el boliche Roca Bruja, ubicado en Colectora Nte. Acceso Oeste, y como consecuencia de la feroz paliza que recibió, Sol sufrió la pérdida de dos dientes, fractura de nariz, de mandíbula, cortes y hematomas en casi todo el cuerpo. “Me desfiguraron la cara, un hombre y dos mujeres. Me fracturaron los pómulos, me rompieron la nariz y me sacaron cuatro dientes”, relató.

Junto a su descargo, compartió una serie de imágenes en donde se la puede ver totalmente ensangrentada de la cabeza a los pies, con visibles cortes en su nariz y labios. "La agarraron a mi amiga entre un chabón y una mina, le dieron con una frapera en la cabeza y le pegaron banda de patadas en el piso. Le rompieron los pómulos, dos dientes y la nariz", denunció Camila, una de las amigas de Sol.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Al igual que la víctima, la joven afirmó que los atacantes se confundieron de persona y atacaron a Sol sin mediar palabra o entrar en razón. "Ahora está en cirugía, no sabemos quiénes son. Estamos buscando a los enfermos que lo hicieron", advirtió. Otra de las amigas de la víctima que estuvo aquella violenta noche fue Agustina, quien en diálogo con TN detalló: “La morocha decía: ‘es ella, es ella’”.

De acuerdo con sus dichos, el hombre -cuya identidad aún se desconoce- fue el que la interceptó a Sol, mientras que las dos mujeres -confundiéndole con otra rubia con la que habían tenido un altercado momentos antes- le pegaron con "una frapera en la cara”. Fue ese golpe el que hizo que la joven cayera al piso y, casi en estado de inconsciencia, comenzó a recibir patadas desde el suelo. "El boliche se lavo las manos y la tiraron a la calle con la cara destruida", denunció.

Una vez terminaron lo que habían comenzado, los agresores abandonaron el boliche en cuestión de minutos, mientras que Sol aún no puede comer nada sólido, apenas puede hablar y duerme sentada por los dolores en el cuerpo. “Hubo una chica que vio todo, que me agarró de la mano y que me dijo que ella estaba conmigo y que vio todo. Tenía pelo negro con rulos, por favor si ves esto hablame”, pidió la víctima en sus redes.

Tanto ella como sus familiares y allegados piden testigos para lograr identificar a los responsables de la agresión, mientras que aguardan que el boliche brinde las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar. "No puedo hablar, ni siquiera puedo pronunciar bien las palabras. me cuesta porque tengo los dientes y la mandíbula muy mal. Pero hago esto para defenderme porque me estuvieron llegando audios y versiones que son mentira", aclaró Sol en un video por Instagram.

La joven aclaró que ya realizó la denuncia correspondiente y concluyó: "Tengo el pómulo fracturado, la nariz rota, cuatro dientes menos y me pegaron en la cabeza. Yo podría estar muerta hoy, haber terminado como el caso de Fernando (Báez Sosa) y no haber podido contarles nada de lo que les estoy contando. Y al igual que yo, esto le pudo haber pasado a mi amiga o a las otras chicas a las que estas mujeres le tiraron un vaso".