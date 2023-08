Flor Moyano y la denuncia contra Juan Martino por violación: “Es una herida que no cierra”

En febrero, Flor Moyano denunció a Juan Martino por abuso sexual. Después de semanas de dolor y miedo, la modelo decidió avanzar penalmente contra su ex compañero del programa El hotel de los famosos, donde ocurrió la violación. Al mismo tiempo que la Justicia analiza las horas de grabaciones del reality, ya fueron citados para declarar los conductores Carolina Ardohain y Leandro Leunis, los productores y todos los participantes del ciclo.

En una entrevista, Flor contó sobre su decisión de hacer la denuncia: “Al principio me daba vergüenza hablarlo. Es súper doloroso y hoy lo sigo tratando al tema. Sigo adelante con mi vida, trato de ser resiliente, pero es una herida que la tengo abierta y que no cierra”. Y agregó: “Fui cayendo con el tiempo de lo que me pasó. Intentaba justificar lo que me había pasado, me costó entender lo que había pasado. Uno en la cabeza lo niega, porque cuando sos una víctima solés negar lo que te pasa. Me llevó mucho tiempo reconocer que lo que me había pasado era una violación. Rocío Marengo me dijo: ‘Si te violó, tenés que denunciarlo’. Yo decía: ‘Esa palabra es muy fuerte para mí', cuesta muchísimo”.

En cuanto a la causa judicial, agregó durante la charla en Intrusos: “Cuando hice las pericias me sentí muy contenida. Al comienzo fue muy frustrante porque dije: ‘Tengo en mi espalda un proceso que es agotador, desgastante’. A la víctima siempre se la pone en la mira, se la juzga, cuando se tendría que juzgar al imputado: el que tendría que dar explicaciones es él, no yo”. Y sumó sobre actualidad: “Mi vida cambió un montón. Yo tenía un montón de proyectos, había cosas que quería hacer y todo se paró por completo. Estoy intentando recuperarme de todo lo que pasó”. Al ser consultada sobre lo que recuerda sobre su paso por el reality, Moyano relató: “Uno de los últimos días en el programa, en el que estaba nominada, hablé con Pablo (uno de los productores) y le dije que tenía miedo. Tenía miedo de él, pero no sé qué me pueda pasar cuando lo vea”.

Luego, en el programa se vivió uno de los momentos más tensos para Florencia. Es que decidieron poner al aire una entrevista con Mimi Alvarado, la ex de Tirri Giugno, quien negó que Moyano hubiese sufrido un abuso sexual. "Yo no me voy a poner del lado de ninguno de los dos. Yo fui la cupido de los dos, entonces, estaba muy enterada de todo, veía como Flor me pedía que lo vigilara a Juani para que no se le tirara a otra. Hay muchas cosas que no pasaron al aire, pero yo lo viví todo desde adentro. Y todos mis compañeros, no puede ser que, de 17, 15 pensamos igual", lanzó Mimi.

Y a eso le sumó una extraña anécdota con la que intentó exculpar al hermano de Majo Martino y poner el foco sobre la víctima: "Yo me bañé con ellos dos, Flor desnuda, Juani desnudo, yo en el medio con un top y una tanga. Yo le dije a Flor, 'mi declaración te va a jugar en contra. Te quiero mucho y todo, pero yo no me bañaría en pelotas al lado de mi violador'. Hay cosas que a mí todavía me desconciertan".

Por último, "Juani es mi amigo, lo conozco de afuera, hermano de Majo que la amo, yo sé de qué familia viene. A Flor la conocí adentro, conocí una linda persona, la quiero mucho. Ella me dejó de seguir por mis declaraciones acá, pero porque simplemente yo estoy diciendo mi verdad y lo que yo viví. Si yo no vi a Juani... Yo le dije a Flor: 'Te van a cuestionar por qué seguiste en el programa como si nada, después de la violación'. Hay muchas contradicciones".

Al escuchar eso, Flor le respondió al aire, con bronca: "Vine a hablar porque estoy indignada de que hable con tan poco respeto sobre una situación que realmente es muy fuerte, es muy grave, y yo la estoy trabajando hace 6 meses”. Y agregó: "Entonces, que hable con tan poco respeto, la verdad me indigna, porque eso muestra cómo piensa la sociedad de hoy. Sobre todo me genera impotencia de escucharlo de ella, que compartió en el mismo reality".

Entonces Moyano explicó: "Pero ella lo saca de contexto... estábamos todos embarrados después de un juego, todos nos bañábamos juntos. En ese momento yo ya no tenía mis facultades al 100%, para poder discernir entre qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal, porque yo venía con una manipulación de 20 días, desde que empezó el juego".

Y dijo: "Es mucho lo que pasa en la cabeza de una persona que está siendo manipulada. Estuvo una hora intentándome convencer, por teléfono, que yo no cuente porque iba a ensuciar al programa, a ellos que habían estado en el reality, a la producción. Que yo tenía que ponerme en el lugar de todos los demás que habían realizado el reality... Digo, ¿quién se pone en el lugar mío, que yo tuve que pasar por todo lo que pasé?".

Entonces tomó la posta su abogado, Roberto Castillo, que explicó: “Lo que tenemos ahora es el resultado de la pericia de Juan Martino. La defensa, lógicamente, que no está conforme con el resultado de la pericia. Ahora nos queda la segunda parte. Y porque es una pericia que le da, de alguna manera, es desfavorable, digamos, desde lo que dicen los peritos oficiales”.

Y finalizó sobre la causa: “La perito de Juan Martino no firmó el acta y lo que pensaron ellos es en recusar a las peritos, porque dicen que están siendo un tanto incisivas con Juan Martino y que son algo parciales para con Florencia. Nos queda la segunda parte de la pericia de Florencia. Ya después considero que estamos en condiciones de llamarlo a declaración indagatoria para que él tenga el derecho de defensa y pueda declarar lo que considera”.

*Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.