Florencio Varela, tierra del horror: encontraron el cuerpo de una mujer en un bolsón de arena

Por estas horas se vive un clima de mucha consternación en el partido bonaerense de Florencio Varela. El martes arrancaron los rastrillajes en la zona de Abasto, en La Plata, con el objetivo de dar con el paradero de Lucas Escalante y Lautaro Morello, los dos jóvenes que desaparecieron y son buscados por la Policía desde el viernes. Las autoridades buscan rastros o alguna pista que determine qué le ocurrió a los chicos a unos 2.000 metros de donde apareció calcinado el auto en que viajaban, un BMW de color azul. Mientras tanto, los familiares de Lautaro decidieron acampar en la puerta de la comisaría cuarta de Florencio Varela hasta saber qué le ocurrió al joven de 18 años.

En este contexto y en medio de este fuerte operativo policial, una mujer de 52 años fue encontrada asesinada dentro de un bolsón de arena en Florencio Varela y la Justicia investiga un posible femicidio. La víctima fue identificada como Iris Bordón y vivía en una casa situada en el cruce de 828 y 807, en el barrio Infico. Allí fue encontrada sin vida tras el llamado de su hija, Mariana, al 911. El cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición.

En el hecho intervino Unidad Funcional N° 2 de Florencio Varela, a cargo de Mariana Dongiovanni, la fiscal que también se encuentra abocada a la investigación sobre la desaparición de Lautaro Morello y Lucas Escalante, y las primeras hipótesis que se manejan apuntan a que Iris fue fue asesinada y luego embalaron su cuerpo. “El cuerpo estaba dentro de un bolsón de arena, de esos que se usan en la construcción", señalaron fuentes del caso a TN.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El bolsón, según precisaron, estaba "atado junto a la cama" de la mujer. Además, en el domicilio los investigadores hallaron manchas de sangre en varios ambientes de la casa lo que sugieren que el cadáver fue arrastrado. La fiscal ordenó el relevamiento de pruebas de la escena del crimen y otras pericias. Por el momento no hay detenidos y la investigación se orienta hacia un posible femicidio: de la casa no faltaba ningún objeto de valor. “La mataron y no se llevaron nada. Pedimos que se haga justicia y encuentren a los responsables”, dijo Viviana, familiar de la víctima.

El caso que conmueve a Florencio Varela

Desde el viernes por la noche no se sabe nada de Lautaro Morello, de 18 años, y Lucas Escalante, de 26. Aquel día, a las 23.30, la madre de Lautaro, Estefanía Nataly Morello, denunció la desaparición de su hijo en la comisaría cuarta de Florencio Varela. Según consta en la denuncia, Lautaro se fue con su amigo Lucas en un auto marca BMW de color azul, luego del partido que la Argentina le ganó a Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022.

En ese momento, Morello vestía camiseta de la Selección Argentina, jeans modelo Mom celeste, y zapatillas negras marca Vans. Es delgado, cabello negro corto, tez blanca, ojos color café, mide 1,60 y no posee tatuajes. Al día siguiente, sábado 10 de diciembre, se encontró el BMW incinerado a un costado de la ruta 6, en la zona platense de Abasto, pero no había rastros de los jóvenes.

Según contó Romina Escalante, hermana mayor de Lucas, los adolescentes estaban siendo buscados "cerca del auto". Asimismo, protestó ante la falta de evidencia que ayude a conocer el paradero de su hermano. "Seguimos sin saber nada y ya van cuatro días", argumentó. Un día después, el domingo 11 de diciembre, se hallaron dos cuerpos dentro de un vehículo en la localidad bonaerense de Guernica.

Los cadáveres estaban en el interior de un utilitario Renault Berlingo incendiado, frenado en un descampado situado en Néstor Kirchner y la ruta 16. Según fuentes policiales, por el momento no se había podido establecer el sexo de las víctimas debido al mal estado de los cuerpos. Además, señalaron que el coche incendiado había sido robado en la localidad de Villa Luzuriaga, el pasado mes de abril.

La Justicia convocó a los familiares de los jóvenes para determinar si podían identificar a los cuerpos. Estefanía Nataly Morello, la mamá de Lautaro, dijo que la aparición de los cadáveres le "destrozó el corazón", pero que después le aclararon "que tenían bracket y ellos no tenían”. Además, contó en medios televisivos que llamaron a su hermana "por WhatsApp y le preguntaron si era la hermana de Lautaro y de atrás se escuchaba alguien que tenía la boca tapada”.

Además de Lautaro y Lucas, también desaparecieron Diego Segura, de 30 años, y Silvio Vitullo, de 40. Los dos mecánicos fueron vistos por última vez cuando iban a trabajar en la mañana del sábado pasado en Burzaco. De hecho, la esposa de Vitullo reconoció el anillo que utilizaba su pareja entre los elementos encontrados en la camioneta donde estaban los restos calcinados. Sin embargo, se aguarda el resultado de los estudios de ADN para confirmarlo. “Si alguien lo tiene a mi hijo que me lo devuelva, es un nene que va al colegio, que lava autos en mi casa, que me dice 'mamá estoy acá o allá', hablo con mi hijo todo el tiempo, no puede pasar esto”, suplicó la mamá de Lautaro..