Fue a comprar cocaína, le vendieron jabón en polvo, se quejó y le pegaron un tiro

Un hecho tan increíble como lamentable ocurrió en el día de ayer en la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe. Un hombre fue a comprar cocaína en una casa del barrio del sur. Pagó y se fue con una bolsita con la droga. Cuando llegó a su casa y la consumió, se dio cuenta que era jabón en polvo. Entonces regresó al lugar para exigir el dinero. Pero le pegaron un tiro en la pierna y luego lo golpearon para que se fuera.

El hombre caminó un par de cuadras, rengueando, hasta que fue divisado por un par de policías que pasaban por la zona. Cuando intentaron ayudarlo, él se negó a recibir asistencia. Tampoco quería hablar sobre lo que había sucedido. “Me voy a mi casa”, les dijo el hombre, con el pantalón ensangrentado.

Dos cuadras después, lo frenaron. El cuadro de excitación del hombre era notable porque ya había tomado cocaína. Por eso, los agentes pidieron una ambulancia para que fuera atendido. Después de unos minutos, el adicto se animó a hablar y les contó toda la verdad a los oficiales.

“Fui a comprar falopa y me vendieron jabón en polvo. Como me quejé, me pegaron un tiro”, les dijo. De improvisto, los policías le hicieron un torniquete y esperaron a los médicos, que lo trasladaron hasta un hospital, donde quedó internado.

Aunque la Policía le tomó declaración e intentó determinar en qué lugar había ocurrido el incidente y, mucho más importante, dónde vendían la droga, el hombre se negó a hablar. Aunque todavía no hay ningún detenido, las autoridades montaron un operativo de seguridad y médico por si algún adicto consume la falsa cocaína.

El caso de la cocaína adulterada

En febrero de este año, la sorpresiva muerte de 24 personas y la internación por intoxicación de más de 100 personas en la provincia de Buenos Aires tras consumir cocaína causó conmoción. Las mujeres y hombres que habían sido víctimas de la droga adulterada en la zona de Hurlingham, Tres de Febrero y San Martín.

Tras una larga investigación, la Justicia determinó que las dosis analizadas contenían "carfentanilo", un opioide 10 mil veces más fuerte que el fentanilo y la heroína. "Hemos recibido el resultado de dos estudios periciales independientes, que han arribado a la conclusión de que la sustancia utilizada para estirar el clorhidrato de cocaína encontrada en diversas muestras secuestradas en el ámbito de estas actuaciones, se trata de carfentanilo, opioide extremadamente fuerte cuyos efectos son 10.000 veces más fuertes, o más, que la heroína o el fentanilo", había indicado la Procuración en un comunicado de prensa.

El carfentanilo es de uso totalmente controlado y exclusivamente veterinario, y se suministra en animales de gran porte y pesados, como elefantes o rinocerontes. Según un informe: “El uso inadecuado de esta sustancia en humanos puede generar desde una fuerte depresión respiratoria hasta alucinaciones e incluso la muerte”.

La causa en la que se investigan las 24 muertes y las más de 80 intoxicaciones está a cargo del personal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 del Departamento Judicial San Martín que fue el que dispuso una serie de análisis toxicológicos de la droga comprada por las víctimas en el asentamiento "Puerta 8" de Tres de Febrero.