Fue a la casa de su ex, la vio con su nuevo novio y la mató: los dos hombres fueron detenidos

La violencia no da descanso en la Argentina. En esta oportunidad, un hombre fue a la casa de su ex pareja y la encontró a ella con su nuevo novio. Tras una breve discusión, sacó un arma de fuego y le disparó, quitándole la vida a la mujer de 41 años. Antes había herido a la pareja de su ex, quien había logrado escapar de la dramática escena. El hecho ocurrió en la localidad neuquina de Centenario y por el mismo están detenidos y sujetos a investigación los dos varones.

Ante el ruido del disparo y la discusión, los vecinos de la zona de las Parcelas de Centenario llamaron a la Policía de la provincia, quienes se acercaron al lugar y dejaron demorados a ambos masculinos que se encontraban allí. "La ex pareja de la fallecida llegó en horas de la mañana al lugar, e ingresó raudamente al interior de la vivienda", relató el comisario jefe de Homicidios, Sergio Llaytuqueo. Según lo que explicó, el femicida le reclamó la presencia de su nueva pareja en la casa donde estaba. Allí fue que le disparó primero a él, hiriéndolo y generando que este se fugue con celeridad para evitar ser asesinado.

Entonces quedó solo con su ex pareja, a quien también le disparó y asesinó, según establecieron las primeras pericias oficiales. "Cuando el móvil llegó al lugar, efectivamente estaba el hombre este (la ex pareja) con la mujer muerta en el patio delantero, próximo a la vereda de la casa", relató el comisario. "La señora tenía un disparo de arma de fuego", agregó.

El personal policial, además, se encargó de investigar y escuchar el testimonio de muchos de los familiares y conocidos de la mujer, quienes revelaron otros episodios violentos por parte de este femicida. "Dan cuenta de que la ex pareja era bastante violenta, había tenido episodios similares y estaba acostumbraba a andar con armas de fuego", aseguró Llaytuqueo sobre lo que escucharon de los allegados.

"Están demorados los dos hombres", precisó el jerarca policial. "Se les practicó la requisa y la diligencia pertinente en cuanto a la balística; y se continúa con las averiguaciones propias, la parte informativa y la parte técnica de la investigación", añadió. Durante la mañana de este lunes habrá una audiencia en la que se formularán los cargos contra el imputado. Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, la causa está bajó la órbita de la fiscal Silvia Moreira.

Desde la organización feminista Ahora Que Sí Nos Ven, el último sábado dieron a conocer el informe que analiza la violencia de género y los femicidios en la Argentina. Aun con tres meses por delante para que termine el 2023, con 231 muertes de mujeres bajo la violencia machista, ya se superaron las estadísticas de 2022, año que cerró con 226 muertes. Las estadísticas son contundentes y exponen que, sólo en 2023 hubo un femicidio cada 28 horas, mientras que en 2022 ocurrió uno cada 39. "Nuestra vida corre peligro todos los días cuando ocurre un femicidio cada 28 horas en nuestro país", aseguraron desde Ahora Que Sí Nos Ven.