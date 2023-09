“Fue a quitarnos la vida": discutió con su ex, le disparó en ambas piernas e hirió a sus hijos

Por estas horas, Francisco Gabriel López, de 42 años, es intensamente buscado por las autoridades de Córdoba por atacar con un arma de fuego a su ex pareja y a sus hijos, de 21 y 16 años. “Fue con un arma a quitarnos la vida a todos”, señaló Facundo, el hijo del ex matrimonio, luego de que fuera atendido en el hospital de Villa Dolores. “Gracias a Dios no pasó eso", agregó.

Todo ocurrió el miércoles a la mañana en Las Toscas. Según trascendió, López llegó cerca de las 07:30 horas a la casa de su ex pareja y en un abrir y cerrar de ojos, ambos comenzaron a discutir porque, aparentemente, la mujer no quería que el hombre ingresara al domicilio. Las palabras rápidamente se transformaron en insultos hasta que, sin dudarlo, el agresor cegado por la furia sacó un arma y le disparó en ambas piernas.

En su afán por defender a su madre, ambos jóvenes de 21 y 16 años, y su pequeña hermana de 11, fueron heridos por López. A la menor le dio un culatazo en la cabeza, mientras que con una trincheta hirió a sus hermanos mayores. "Tenemos un hermano en operación y pedimos oraciones por él, para que salga todo bien”, dijo Facundo, el mayor de los hijos de la víctima, consultado sobre el estado de su hermano.

Además, definió a López como “el ex de mi madre” y no como su padre. De acuerdo con el medio local ElDoce, el joven de 21 años sufrió una herida cortante en la cabeza y el hombro, mientras que el adolescente de 16 resultó herido en el abdomen y tuvo que ser sometido a una cirugía. Frente a los gritos, la desesperación y el delicado panorama, López se dio a la fuga, mientras que las víctimas fueron trasladadas al Hospital de Villa Dolores para poder ser atendidos.

Allí todos ellos permanecen internados y fuera de peligro. La mujer sufrió una fractura de fémur, mientras que el adolescente fue sometido a una cirugía. La causa quedó en manos de la fiscal Lucrecia Zambrana , quien ya emitió una orden de detención contra el sospechoso. Las autoridades señalan que, a pesar de que es intensamente buscado por las autoridades, por ahora será difícil dar con el agresor debido a que se escapó por una zona "rural" del lugar.

Si bien el hombre tiene domicilio en Villa Dolores, la búsqueda se extendió a todo el valle de Traslasierra y a algunas zonas de San Luis. Por este motivo, la funcionaria pidió que quienes cuenten con información sobre su paradero se comuniquen con la Comisaría de San Pedro (03544 - 426402), la Subcomisaria Villa Sarmiento (03544 - 426427), la Unidad Judicial de Villa Dolores (03544 - 424778) y la Fiscalía Villa Dolores (03544 - 421201/206).

Según explicó, el agresor mide 1,65 metros, es de tez trigueña y de contextura delgada. Además, tiene el cabello castaño oscuro y ojos marrones. “Hice lo posible, pero gracias a Dios no salió nadie muy lastimado”, sumó Facundo al ser consultado sobre el momento de la agresión. De acuerdo con el relato del joven de 21 años, cuando López atacó a su mamá, su primera reacción fue intentar "salvar" a sus hermanos. Al mismo tiempo, remarcó que sobre López pesaba una orden de restricción que le prohibía acercarse a su mamá. “Quiero que se haga justicia y que lo metan preso por lo que hizo”, sentenció.