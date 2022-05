Fue a un cumpleaños, discutió con uno de los invitados y le pegaron un tiro

Brian Gamarra tenía 19 años y este último fin de semana fue asesinado de un disparo en medio de una fiesta de cumpleaños que se desarrolló en la localidad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos. El hecho ocurrió este domingo, alrededor de las cuatro de la madrugada, en una casa ubicada en el cruce de las calles Don Bosco y La Paz de esa ciudad al norte de la provincia de Buenos Aires.

La fiesta de cumpleaños comenzó el sábado por la noche. Gamarra fue uno de los primeros en llegar, pero la discusión que terminó con su vida ocurrió horas más tarde, cuando se cruzó con un joven de 28 años con el que tenía problemas de vieja data, según los testigos. Luego de varios insultos, empujones y golpes, Gamarra lo hirió con un arma blanca y el agresor sacó un arma y le disparó directo a la zona abdominal.

Ambos fueron trasladados al Hospital San Felipe, mientras que el joven de 19 años perdió la vida, su atacante se fugó. La investigación del crimen quedó a cargo del fiscal Patricio Mugica Díaz, a cargo de la UFI N° 14 de San Nicolás, y en la casa donde se realizó la fiesta, los efectivos de la Bonaerense secuestraron un arma calibre 32: los investigadores aguardan por la autopsia para determinar si el arma incautada fue la utilizada en el hecho.

Los efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la jurisdicción lograron identificar al autor del crimen, un joven de 28 años de iniciales G.V apodado “El Santafesino ”que en estas horas es intensamente buscado. “Nosotros estábamos en la guardia del hospital, habíamos ido a llevar a mi mamá y nos empiezan a llegar llamados por lo que le había pasado a mi sobrino que todavía no estábamos ni enterados”, contó la tía de la víctima

La mujer reveló que estaba a la madrugada en el hospital y relató la secuencia de la fuga. “De allá le mandan un mensaje a mi hermano diciendo que el asesino de mi sobrino era este chico que estaba ahí en la guardia. Mi hermano le pidió a la policía de la guardia del San Felipe que no lo dejaran escapar porque la mujer del pibe este entraba y salía”, continuó la mujer.

Y agregó: “Nos fuimos en un remis a mi casa y nos fuimos a ver el cuerpo con la seguridad de que él iba a quedar preso, que estaba bien custodiado y no se les iba a escapar”. Por otra parte, amigos y allegados de la víctima lo despidieron ayer en redes sociales. “Me dijiste que jamás me querías ver sufrir por vos. Hoy estoy con el alma hecha pedazos, con un dolor tan grande en mi pecho. Te amo y te voy amar siempre", escribió Sandra, novia de la víctima, en Facebook.

Además, la mujer amenazó al agresor: "Supiste cuidarme, quererme y hacerme sentirme tan bien en tus brazos que hoy no doy más de tanto dolor; me dejás mi negro. Te amo, te amo, y siempre lo voy hacer. Mi bello ángel. Hijo de puta, la vas a pagar”. Luego volvió a compartir otros posteos: “Nos dejaste solos pendejo. Me quedo con los lindos momentos que pasamos juntos pero esto no me lo olvido más te llevaste todo con vos, mi Gamarrita”.