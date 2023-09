Fue apuñalado en Bolivia y le negaron la atención médica por "ser argentino": "Lo dejaron tirado"

Su nombre es Matías, es argentino, oriundo de la provincia de Neuquén, y fue brutalmente asesinado en Bolivia de una puñalada en el pecho. Su familia, denuncia que hubo abandono de persona ya que no recibió la atención médica necesaria debido a la exigencia del personal de salud del país vecino. Según Karina, la mamá de la víctima, su hijo llegó al hospital con signos vitales, pero se negaron a atenderlo y murió en la vereda del centro de salud.

El hecho ocurrió en la ciudad boliviana de Oruro, lugar al que Matías y su novia, Florencia, habían llegado en su afán de recorrer toda Latinoamérica. "Matías había llegado a Oruro hace un día. Estaba tomando mate con su novia en la vereda cuando se acercó un colombiano a charlar un rato y se fue. Este hombre volvió nervioso a las 2 horas y lo invita a mi hijo a comprar a una despensa que estaba cerca", relató, entre lágrimas, la madre de la víctima.

La mujer dialogó con Canal 7 y explicó que minutos después Matías volvió "con una gaseosa abajo del brazo y se desmayó en la puerta del hotel, adelante de su novia". En ese momento, el joven , de acuerdo con Karina, le alcanzó a decir a su pareja que había recibido "una puñalada en el pecho". Además, la mujer contó que el chofer de la ambulancia lo discriminó diciendo que "por algo le había pasado" y que dijo algo similar a "estos argentinos que vienen acá a hacer quilombo".

Con Matías tendido en el suelo, Florencia llamó rápidamente a las autoridades que tardaron varios minutos en llegar al lugar y una vez allí, se "negaron" a atenderlo, "Nadie le hizo RCP, ni en la ambulancia ni en el hospital, lo dejaron en la vereda tirado y ahí se murió", denunció su madre y resaltó que un médico y dos enfermeros le dijeron a la novia de su hijo "que no iban a poder atenderlo" sin dar mayores detalles al respecto.

Al mismo tiempo, Karina informó que el presunto asesino, aparentemente de nacionalidad colombiana, está en libertad y que la fiscal que no les dio ninguna respuesta. "El fiscal sólo me preguntó cómo habíamos conseguido su número. Mi hijo tiene un hijo de 11 años al que todavía no le pudieron decir que mataron a su papá", dijo la mujer angustiada y totalmente colapsada por la situación.

El cuerpo de Matías será sometido a la correspondiente autopsia en la morgue y la Embajada argentina ya está trabajando para ayudar a la familia del argentino, según contó su mamá. UN hecho similar había ocurrido en julio del año pasado, cuando los trabajadores de la salud de Bolivia se negaron a atender a Alejandro Benítez, quien falleció tras sufrir un accidente con su moto y no recibir ni siquiera los primeros auxilios.

La familia del argentino había denunciado que el personal de salud les pidió que pague por adelantado con pesos bolivianos en lugar de hacerlo con pesos argentinos. “Se sintió cómo lo dejaron morir; no hicieron nada”, había comentado el amigo que viajaba con él. El hecho había ocurrido el 7 de julio del año pasado, cuando el docente salteño fue embestido por un camión en una curva entre la ruta que une Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba.

El argentino se encontraba de viaje por Bolivia y se movilizaba en moto. Justo en el lugar del accidente y por pura "casualidad", pasó una ambulancia que lo trasladó a una salita de emergencias. Fue allí que el personal de salud le exigió que abonara 1000 pesos bolivianos para ser atendido de urgencias y trasladado a un hospital de mayor complejidad. “Se sintió cómo lo dejaron morir; no hicieron nada. Nos cobraron todo", había contado Emanuel Suares Reynaga.

El acompañantes de Alejandro durante su viaje, en diálogo con Cadena 3, había afirmado en aquel momento que sentía "mucha impotencia porque mi amigo se podría haber salvado”. “Yo le decía que me diga dónde cambiar, porque no éramos de acá y me decía ‘en este pueblo no te van a cambiar tu plata”, narró, y agregó: “Le dije (al médico) que mi amigo estaba agonizando y me decía ‘’no, no, tu plata no sirve’.

Incluso, Emanuel estaba dispuesto a entregar su moto y todas sus pertenencias para que atiendan a Alejandro. “Le dije que le dejaba toda mi plata, que agarre mi moto si quería, y recién ahí aflojaron, pero a eso ya había pasado una hora y media de que mi compañero estaba agonizando porque ellos no tenían medicamentos, no tenían nada, todo decían que le compremos”, había detallado.