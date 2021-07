Fue asesinada a golpes en la cabeza y enterrada: el femicidio de Navila todavía no tiene fecha de juicio

Cinco días después de su desaparición en la localidad de Chascomús, el cuerpo de Navila Garay fue encontrado enterrado en una quinta donde el único sospechoso del asesinato trabajaba como jardinero. A la dueña del lugar le pareció extraño que él le pidiera permiso para enterrar un perro, aunque cuando vio el lugar donde había hecho el pozo, no tuvo dudas y lo denunció.

Del femicidio de la joven de 15 años pasó ya 1 año y 10 meses, y aunque la causa fue elevada a juicio hace tiempo, la familia de la víctima aún no sabe cuándo se realizará el proceso, ya que desde abril pasado, cuando debía celebrarse la audiencia para concertar una fecha, las cosas están paralizadas.

Navila Garay desapareció el 10 de septiembre de 2019.

El único detenido que tiene la causa, hoy a cargo del Tribunal N°1 de Dolores, es Néstor "Lito" Garay (tiene el mismo apellido que la víctima pero no es familiar directo), quien se encuentra imputado por el delito de homicidio doblemente agravado por tratarse de un crimen cometido por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género y con alevosía.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Hasta donde sabemos, porque es poco lo que se nos avisa, Garay estaba detenido en el penal de Melchor Romero, y varias veces quiso suicidarse. De todos modos, para mí hay otros que también actuaron como encubridores. Siempre tuve en la cabeza que él solo no la mató", confesó Alejo Garay, tío de Navila, a BigBang.

Garay tenía 15 años.

La causa ya fue elevada a juicio con Garay como único responsable del asesinato y, por las pruebas que hay, es probable que en un eventual juicio sea condenado a prisión perpetua. En abril de este año, la mamá de la víctima recibió una notificación y fue citada para mantener una audiencia por zoom, aunque luego se suspendió porque el abogado defensor del detenido estaba con Covid-19.

"Nunca hubo una audiencia, y quedó todo en la nada. Fecha de juicio no hay, porque justamente esta audiencia suspendida era para determinar una fecha", sostuvo Alejo, quien justo a su familia reclama que la causa avance con más rapidez. Según él, desde el comienzo la investigación se hizo mal, y de hecho, al día de hoy, las zapatillas de Navila y su celular (dos pruebas fundamentales) siguen sin aparecer.

Otra cosa extraña que ocurrió, y que a la familia le da para pensar que hay más cómplices implicados, es que el bolso de la adolescente fue hallado dentro de una bolsa de consorcio tirado lejos de la quinta, en un lugar al aire libre cerca de la laguna de Chascomús donde, además, justo un grupo de amigos prendió fuego para hacer un asado.

La mochila de Navila fue encontrada lejos del lugar del crimen.

"A Navila la encontraron el domingo 15 de septiembre de 2019 al mediodía y nosotros nos enteramos ese día a la noche recién, porque la cuñada de mi hermana vino a avisarnos, no sabíamos nada. Y no nos hicieron ir al lugar a reconocer su cuerpo, la reconoció el marido de mi hermano en la morgue recién. Los cinco días de búsqueda la buscamos solos, pero el día que se encontró el cadáver y después cuando la enterramos, ahí los vecinos salieron a romper todo", aseguró.

La chica desapareció el 10 de septiembre después de haber salido de su casa en un remís. Eso figura en la causa y está acreditado, porque el propio remisero que la llevó declaró que la dejó en la casa del imputado, quien además le pagó por el viaje.

La preocupación comenzó apenas unas horas después, cuando intentaron contactar el celular de la menor, y estaba apagado. "Si bien la abuela de Navila estaba preocupada porque el celular estaba apagado, pensábamos que ella podía volver, así que hicimos la denuncia al otro día, pero nos dijeron que había que esperar 24 horas. Después de eso nos preguntaron los datos sobre ella, cómo era físicamente, y a la hora se llevaron a mi hermana a patrullar para ver en qué lugares podía estar Navila, y después de eso recién le tomaron la denuncia", explicó el tío de la joven, hermano de la mamá de la adolescente.

La causa de Navila ya elevada a juicio.

Ante la desesperación, lo primero que hicieron fue ir hasta la remisería para hablar con la persona que había trasladado a la chica. "El remisero dijo que la llevó hasta la casa de Garay, que ella entró, y que él tardó 5 minutos en salir. Que le dijo que tenía que cobrarle de más por la espera, y que 'Lito' le pagó sin quejarse. Después de eso a Néstor se lo llevaron a declarar, pero lo dejaron en libertad. Recién tres días después lo allanaron", explicó Alejo.

Además de la vivienda donde se alojaba el hoy detenido, el hombre de 56 años también trabajaba como jardinero en una quinta de Chascomús del Barrio Parque. Allí fue donde mató a Navila a golpes. La autopsia indica que la golpearon en la cabeza 17 veces con una masa y un palo. Lo que hasta el día de hoy no está claro es cómo Garay se trasladó con la joven hasta la casa quinta. Si bien hay unas cámaras de seguridad que muestran el supuesto recorrido de ambos en una moto, la imagen no es buena y por eso no se pudo confirmar del todo que se trate de ellos.

"La dueña de la quinta denunció a 'Lito' porque primero él le había pedido permiso para enterrar un perro ahí. Ella justo se había enterado que había una chica desaparecida en Chascomús y cómo tenían los dos el mismo apellido, le preguntó si sabía algo o si era familiar suyo, y él le dijo 'andá a saber dónde anda', como de forma despectiva. Como a esta señora le pareció raro que quisiera enterrar un perro en su quinta, fue a ver el pozo y le pareció muy grande. Ahí hizo la denuncia", reveló.

"No sabemos a qué hora él la mató, la autopsia no lo precisó porque cinco días estuvo en tierra su cuerpo. A él lo detuvieron recién cuando encontraron el cadáver de ella. En su momento la fiscal Daniela Bertoletti se nos reía en la cara. Llegó a decir que entre Garay y Navila había una relación consentida, cuando hablamos de una menor", cuestionó.

Néstor Garay es el único detenido.

La causa hoy está a cargo de la fiscal de Juicio N°6 Gabriela García Cuerva, quien hace poco menos de seis meses se reunió con la mama de la víctima y su abogado.

A Alejo hay muchas cosas que todavía no le terminan de cerrar, e incluso no sabe qué relación tenía su sobrina con Garay. Aún así, una amiga de ella pudo contarle que pasaban cosas raras dentro de la quinta. De hecho, por el caso de Navila en Chascomús se abrió una causa paralela por pedofilia, la cual hasta ahora tampoco avanzó mucho. " 'Lito' era conocido en la zona como un buen hombre, pero por la investigación se supo que tenía comunicación con la Policía Federal. Era como un peón y en esa misma quinta hacían fiestas privadas con menores, eso está probado", indicó el tío de Navila.

Entre sus dudas, también se encuentra la idea de que la novia del imputado supo en su momento lo que había pasado y nunca dijo nada. "Yo mismo fui a golpearle la puerta apenas empezamos a buscar a mi sobrina, y ella me vio y no me abrió. En su declaración ella dijo que hacía dos semanas que no tenía contacto con Garay, pero el día que Navila desapareció yo mismo los vi a los dos juntos subiendo cosas a su auto y cuando nos vieron se pusieron re nerviosos", aseguró.

Del mismo modo, también sospecha del yerno del imputado, quien siempre lo ayudaba en los trabajos que hacía dentro de la quinta. "Navila era una chica con mucha calle, tenía un carácter bastante difícil de llevar, era forzuda también, y me parece raro que él haya podido matarla solo", cerró.