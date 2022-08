Fue asesinada por su pareja, suspendieron el juicio dos veces y ahora será juzgado el femicida

Después de haber sido pospuesto varios meses, finalmente este jueves empieza en la ciudad de Bahía Blanca el juicio contra Juan Torrejon Hualpa, el femicida de Yésica Paredes, una joven de 22 años que fue asesinada a puñaladas en su casa por su pareja, contra quien ya pesaban denuncias por violencia.

El violento hecho sucedió el 5 de enero de 2021 en la localidad de Mayor Buratovich, donde la pareja convivía junto a sus hijos. El crimen fue descubierto apenas unos momentos después, luego de el empleador de Torrejon Hualpa lo viera todo ensangrentando. Así, los efectivos llegaron hasta la vivienda ubicada entre calles 31 y 32, y se encontraron con el cuerpo sin vida de la víctima.

Yésica Paredes tenía 22 años al momento de haber sido asesinada, y en otras oportunidades ya había sido agredida por su pareja, por lo que incluso hasta llegó a denunciarlo judicialmente. Aún así, eso no bastó para detener la violencia.

En este proceso que comenzó pasadas las 9 en el Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Bahía Blanca, el agresor está acusado del delito de "homicidio doblemente calificado, por el vínculo y por ser cometido por un hombre a una mujer mediando violencia de género".

Tanto la fiscalía como la familia de la joven esperan que Torrejon Hualpa sea condenado a prisión perpetua. "Yo pido que se haga justicia, lo pido a Dios y a todos", aseguró en diálogo con BigBang Esperanza Valdivieso, la mamá de Yésica.

Además, dijo que espera que la apoyen y que no la dejen sola en este momento tan difícil. "Que se haga justicia por mi hija y porque quedaron los chicos, sus hijos. Ya no hay vuelta atrás porque ella no va a volver, pero pido justicia por ellos", sostuvo.

Si bien inicialmente el proceso judicial iba a llevarse a cabo en mayo de este año, luego se pasó para los primeros día de agosto, aunque finalmente empezó recién ahora, y se estima que al menos inicialmente se extienda por dos jornadas.

Tal como contó a La Nueva el fiscal Jorge Viego, quien llevó adelante la investigación, tras matar a su mujer, el agresor también se hirió a si mismo varias veces en el cuelo, aunque luego, cuando su empleador lo intentó localizar, él le contestó una videollamada donde el jefe pudo verlo ensangrentado, lo que derivó en que diera aviso a la policía.

Al llegar a la vivienda, los efectivos hallaron a la víctima ya fallecida en su cama, mientras que sus dos hijos estaban dentro de la misma habitación, en una cama contigua.