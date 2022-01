Fue llevada al hospital por un raspón y falleció días después: denuncian mala praxis

El caso de Danae Olguín, la nena de 8 años que ingresó al hospital con un raspón en la pierna y murió a los pocos días, sigue conmoviendo a todo Córdoba. La pequeña, que vivía con su familia en Coronel Moldes -al sur de la provincia de Córdoba- falleció el 8 de enero, tres días después de ser atendida en el Hospital Municipal “Tomás Ponsone” de su ciudad, de donde fue derivada a Río Cuarto.

Para su familia no hay dudas: Danae fue víctima de la "mala praxis" de los médicos, ya que afirman que no fue bien atendida en el primer establecimiento y que no falleció por coronavirus, según les manifestaron los profesionales. En las últimas horas se dio a conocer el resultado de la autopsia practicada en el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial, la cual detalló que la nena falleció por un “shock cardiogénico irreversible”.

Su madre, Karen Baldobino, afirmó que, de acuerdo con el estudio, el corazón de Danae "dejó de latir por la gran infección que tenía”. Al mismo tiempo, los abogados de la familia de la menor sostienen que la muerte “no se relaciona con Covid-19 sino con un cuadro infeccioso grave, un proceso inflamatorio que dio origen a que gran parte de los órganos empiecen a fallar”. Por esta razón, adelantaron que pedirán una Junta Médica para que no haya ninguna dudas al respecto.

La causa quedó en manos del fiscal Daniel Miralles de Río Cuarto, quien ya inició una investigación, ordenó el allanamiento del hospital de Coronel Moldes y la realización de una autopsia que terminó revelando que la pequeña de 8 años falleció debido a que su corazón fue incapaz de bombear la cantidad suficiente de sangre que el cuerpo necesita a causa de un ataque cardíaco (infarto al miocardio) por “un cuadro infeccioso grave".

Sergio Bernal Valverde, el abogado de la familia, había asegurado que en el acta de defunción aparece como causa del deceso un “shock séptico”. Desde la Municipalidad de Coronel Moldes informaron que la nena llegó al hospital el 5 de enero a las 11 , acompañada por su mamá. La pediatra la atendió y le prescribió tratamiento ambulatorio, indicándole a la madre que debía volver a traerla "si presentaba determinados síntomas”.

El mismo comunicado sostiene que Danae se retiró “caminando” y que regresó a la tarde porque su mamá advirtió “síntomas de agravamiento”. La atendieron en la guardia a las 18, le solicitaron radiografías y laboratorio. “Ante el resultado de los estudios, se detecta un problema y se tramita la derivación con ambulancia al hospital de referencia -San Antonio de Padua en Río Cuarto- ya que cuenta con mayor complejidad que el nuestro", habían informado.

Y sumaron: "En la ambulancia, la menor fue acompañada por su abuela, ya que su mamá arrojó resultado de Covid positivo. Acompañamos el pedido de esclarecimiento efectuado por la familia de Danae, necesidad conjunta del municipio, su hospital, el personal del mismo y de la comunidad de Coronel Moldes. Estamos a disposición de la Justicia para que así sea".

Para la defensa de la familia, los profesionales "no fueron claros en su momento con respecto a las causas de la muerte" de la nena. “Entendemos que el personal de salud está saturado, desbordado. Nuestra intención no es ir en contra éste, pero también hay que entender que acá hay una niña de seis años que ha muerto repentinamente y la mamá merece respuestas a sus dudas”, agregó Bernal Valverde.

Por su parte, la madre de la menor fallecida le reclamó a la Justicia que actúe contra los responsables de la muerte de la nena tras conocer los resultados de la autopsia. “Ahora más que nunca vamos a necesitar que la Justicia actúe. Pido al fiscal que nos ayude y que pague quien le haya hecho eso a mi hija. Es tan doloroso todo esto para nosotros que aun sabiendo la verdad no entendemos como personas que se hacen llamar doctores, profesionales, hayan abandonado de esa manera a mi hija. Sólo el fiscal puede hacer que ellos paguen para que esto no vuelva a pasar más con nadie. El dolor lo vamos a llevar siempre. Nunca voy a entender el ser humano, nos destrozaron la vida", sentenció.