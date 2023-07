"Fue mi papá": un albañil mató a su ex gendarme y se suicidó frente a su hijo de 7 años

Jésica García tenía 26 años, era formoseña, oriunda de la localidad de Pirané. Se había formado como gendarme y tenía en su casa, ubicada en la calle Gorosito al 500, casi en el cruce con Quirno, en Bella Vista, la calibre 9 mm que le provee la fuerza de forma reglamentaria. Con esa arma, su ex pareja, Luis Leandro Giménez, de profesión albañil y 38 años de edad, la mató de un certero disparo en la cabeza frente al hijo de ambos, de sólo 7 años: "A mi mamá la mató mi papá".

El nene vio todo. Cada segundo de la secuencia e incluso, presenció como su papá, luego de matar a su mamá, se quitó la vida con la mismo arma. "Se estaban separando. El vinculo estaba terminado y a partir de esa ruptura, iniciaron algunos hechos de violencia. La mató con su hijo en la vivienda, que alquilaba hace dos años en la zona de Bella Vista", señalaron las fuentes del caso.

De acuerdo con el entorno de la víctima, "las peleas eran constantes" hasta el punto de que Jésica había decidido distanciarse. "Las discusiones eran habituales", le señalaron a este sitio. Luis, vecino de la pareja y quien les alquilaba la vivienda desde hace un año y medio, afirmó en diálogo con C5N que "jamás" escuchó a ambos discutir. "Salvo cuando oía que retaban al chico. Yo tenía un trato más con ella, pero a él siempre lo vi tranquilo", explicó.

Según detalló, durante la escalofriante mañana del último lunes no escuchó gritos o disparos. Ni siquiera murmullos. Era la calma antes de la tormenta. "Nunca lo vi así alterado que me hiciera sospechar que maltrataba al hijo o a la chica. No lo podía creer cuando me contaron lo que pasó", dijo Luis y sumó: "Yo me levanto temprano para darle un medicamento a mi madre y no escuché nada. No escuché ruidos ni gritos. Cuando volví de hacer un trámite, me encontré con todo esto".

Al llegar al lugar, peritos de la Policía Científica encontraron ambos cuerpos tendidos en la cama, con sangre en sus cabezas y, junto a ellos, la pistola Pietro Beretta calibre nueve milímetros. "Ambos cuerpos estaban tendidos, ´abrazados´ en la cama", reza el parte policial. Según la hermana de la víctima, ellos alquilaban en el lugar hace dos años y tenían un hijo de 7 años, que presenció el brutal hecho.

Además, contó que estaban en proceso de separación, aparentemente por cuestiones de celos. "Me enteré recién ayer por su hermana que estaban mal, que se estaban separando. Ella ya sabía, algo le había dicho su hermana. Eran un matrimonio normal. No sé si físicamente, pero su hermana me contó que él la amenazaba: le decía que él la iba a dejar a ella", continuó con su relato Luis.

En el expediente penal, que preventivamente fue caratulado “Averiguación de causales de muerte”, intervino el doctor Carlos Ezequiel Hermelo, fiscal en turno perteneciente a la Unidad Funcional N° 18 de los tribunales de la jurisdicción. "La luchaste hasta lograr el objetivo que te propusiste. Una vez que lo lograste, sacaste a tu familia adelante con todo el valor que te impusieron tus padres. Fuiste su orgullo", escribió a través de las redes sociales una amiga de la víctima.

Y cerró: "Fuiste la mamá que luchó con todas sus fuerzas para darle algo bonito a ese niño. No bajaste los brazos y pensar que un loco psicópata te quite la vida de un día para el otro, cómo se explica eso. Cómo estando presente tu hijo. Solo se que tenés que darles fuerzas a G. para poder superar todo lo que está pasando. Fuiste y serás la mina más buena, humilde y de buen corazón que conocí. Nunca tuviste maldad...Vuela alto mi ´Bella Hermosa´".