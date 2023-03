"Fue torturada y el femicida simuló que se ahorcó": la autopsia de la argentina asesinada en Punta Cana

Luego de que la Justicia mexicana catalogara durante más de 15 días al asesinato de la influencer y modelo argentina Agostina Jalabert como un suicidio, una reciente autopsia -que se generó gracias a las gestiones de Edgardo Jalabert, padre de la víctima, ante la Cancillería- determinó que la joven fue asesinada y torturada, mientras que todas las contradicciones judiciales le dieron tiempo para darse a la fuga al femicida y pareja de la fallecida, Juan Manuel Reverter.

La causa que juzga el asesinato de la mujer de 31 años está en manos del fiscal general del Estado de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, quien avaló que el cuerpo de la víctima sea cremado días después de su asesinato.

"La nueva noticia es que la fiscalía reclasificó el hecho como feminicidio. Se va a pasar el caso a la Mesa Especial que toma este tipo de hechos y donde está el personal capacitado para analizarlos", comentó la representante legal de los familiares de Agostina, Betina Teuly.

"Esto fue una simulación de suicidio. Había signos de violencia en el lugar. Ella estaba incomunicada, él había cambiado las cerraduras. Tenían lesiones visibles tanto la víctima como su pareja. Había una pata de una mesa que estaba salida y tirada en el suelo, había dos llamados a la policía la noche anterior", enumeró la letrada.

"No se acordonó el área y no se preservó el cuerpo de la víctima. En los protocolos se dice que la escena y el cadáver deberían cuidarse hasta que termine la investigación. Hay muchísimos errores que no se pueden recuperar. Se dejó totalmente libre al victimario. Los celulares que se llevó el sospechoso, toda la información que podíamos haber tenido de los dispositivos se perdió", continuó Teuly.

"Se va a tratar de hacer lo que no se realizó desde el primer momento. Ahora no se va a girar una orden de aprehensión. En México, cuando hay un detenido debe ser capturado en flagrancia. En flagrancia no se hizo. Ahora no se puede detener. Si todos los elementos de la investigación demuestran el hecho, se lo va a imputar en el proceso y se lo citará a declarar. Si no comparece a la audiencia, ahí sí se gira una orden de detención", explicó la defensora de la familia de la víctima.

La madre de la chica asesinada en el complejo Paseo del Real, Carolina Gianni, habló ante América y fue contundente respecto a lo que evidenció la pericia realizada. "La autopsia habló, fue terrible, recién ayer se expuso a los medios, yo lo sabía desde hace una semana, pero no pude escuchar nada, sólo escuché tortura y me quebré. La mató el novio" acusó. "Fue torturada, quemada, abusada, golpeada, con golpes en la cabeza. Todo esto previo. Yo creo que él simuló este ahorcamiento desde un toallero. Él la torturó, la quemó, la golpeó. Agostina era una chica alta, estaba preparada y vestida para salir y Candela la encontró así", aseguró.



A la víctima la había encontrado su hermana Candela Jalabert el 18 de febrero en el departamento donde vivía la pareja en la ciudad mexicana de Playa del Carmen. Ella tocó con insistencia la puerta, aunque Reverter le abrió la puerta minutos después alegando que estaba "dormido".

"Ella le respondió que tenía que estar con él y comenzó a buscarla en las habitaciones. La encontró en el baño sentada y atada con un cinturón del toallero de mano. La llevó hasta ese lugar Bruna, la perrita de su hermana", contó a Infobae Germán Jalabert, tío de la víctima. "Le vio dos o tres magullones, pero no se detuvo en él porque al ver a su hermana en esa situación se desesperó e intentó reanimarla", detalló.

Luego de que pasaran 15 días sin novedades, el médico Edgardo Jalabert, escribió una carta muy contundente para que la Cancillería Argentina interceda y logre que la Justicia mexicana investigue a fondo la situación.

"No se aplica ninguno de los protocolos básicos para investigar y saber las causas reales de su muerte. No se detiene al novio, no se le secuestra el teléfono, ni se le realizan exámenes toxicológicos, así como tampoco se constata si tiene lesiones. A todo esto debemos agregar la falta total y absoluta de acceso a la causa que ha tenido nuestra familia, ello no obstante que el Cónsul argentino en Playa del Carmen ha intentado conseguir copias de las actuaciones y no lo ha logrado", explicaba el papá en su misiva.

"No me queda sino reiterar el pedido con el que iniciamos la presente, solicitamos a Ud. y a la institución que representa que INTERCEDA ante las AUTORIDADES MEXICANAS, considerando su obligación estatal de investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, ello a los efectos de asegurar la debida diligencia en la investigación que debe enmarcarse en el marco de un presunto FEMICIDIO de una ciudadana argentina. Como asimismo garantizarnos a los familiares el derecho al esclarecimiento de las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Agostina", remarcaba el médico.

Tras los resultados de la autopsia Gianni también habló con Ojos Bien Abiertos. "Quiero que se haga justicia, que este tipo pague todo lo que le hizo a ella, que es atroz y no puedo repetirlo ni escucharlo, porque me quiebro", expresó. "Jamás pensé que Agostina podía pasar por esto que pasó", agregó.

"Agos era de mundo, ella era feliz viajando por el mundo y conociendo gente. Vivió por todos lados, en La Plata, y siempre me dijo que quería vivir así, trabajar de lo que sea. Estuvo en Nueva Zelanda desde criando chicos y hasta limpiando casas, en España hizo lo mismo, en México de modelo y siempre hacía lo que sea y lo hacía feliz", recordó la madre de Jalabert.

A su vez, la violencia ejercida por Reverter ya se había mostrado cuando la pareja vivía en Carmen de Patagones. "Era un chico que nunca nos cerraba por sus formas, hubo algunas peleas y siguieron adelante, hasta que a mediados de enero (de 2022) ella me llamó llorando y lo único que atiné fue agarrar el auto e ir al departamento a buscarla, porque ella me estaba pidiendo ayuda", indicó Gianni.

"Estaba llorando, re mal, en un estado raro y lo único que le dije fue 'Juan, vos quedate tranquilo acá, yo me la llevo'. La subimos al auto y la trajimos acá. Ahí dijimos 'basta Agostina'. Empezó terapia para poder salir de esta relación tóxica, la ayudó muchísimo y cuando estuvo preparada le dimos una mano y se fue a México. Hizo su vida, laburó en México DF y trabajó en propagandas, en hoteles, en restaurantes, en playas privadas", continuó relatando la mamá.

La familia de Agostina durante gran parte de la estadía de ella en México desconocía que también estaba en ese país Reverter, hasta que se enteraron. "Obvio que ahí me preocupé y siempre estaba en contacto con ella, le preguntaba cómo estaba todo y me ponía 'con Juan bien'. Yo también la tenía a Candela allá, así que me daba cierto alivio, pero siempre tuve preocupación", confesó Gianni.

Ahora, gracias al tiempo que la impericai de la Justicia mexicana le brindó, se desconoce el paradero del femicida. Si bien las sospechas son que podría estar en Canadá o en Nueva Zelanda, no hay indicios claros de que esto sea así. Con las pocas posibilidades de que se entregue por propia voluntad, la idea es que se pueda conseguir que la Interpol libre una orden de detención.

En los primeros días después del crimen, la familia había conseguido concretar una cita virtual con el femicida nacido en Viedma, para que cuente su versión de los hechos, pero este nunca se presentó y desapareció de los lugares que frecuentaba. Eso no significa que pueda seguir así mucho tiempo. Su cara y nombre ya están viralizados en las redes sociales y tarde o temprano deberá comparecer por lo que hizo. "El mundo le va a ser chico para esconderse", prometió el tío de Agostina.