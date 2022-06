"Fue un asesinato": habló la familia de la joven que supuesta se suicidó en la celda de una comisaria

El partido de Laprida sigue conmocionado por la muerte de Daiana Abregú, la joven de 26 años detenida por la policía comunal que apareció ahorcada horas después en su celda. Según detallaron las fuerzas, la víctima había sido alojada en el calabozo el domingo por la mañana por provocar disturbios en la vía pública en estado de embriaguez.

De acuerdo al parte policial, a las 15.30 del domingo, la mujer se habría ahorcado y quitado la vida con una campera. Estaba a disposición de la doctora Marina Saint Martín, jueza de paz de Laprida, una ciudad ubicada a 430 kilómetros de la Capital Federal. La autopsia detectó signos de ahorcamiento y la campera fue secuestrada.

¿Suicidio o asesinato?

La familia de la joven descree de la versión policial de los hechos. "Todo el pueblo se enteró antes que nosotros. Dicen que se mató 3.10 y a nosotros no vinieron a buscar para darnos la noticia recién a las 6", contó la madre. También agregó que una policía se apersonó hasta su casa para darles la noticia: “Vino vestida de civil, quería hablar con nosotros. Ahí me dio la noticia. Me dijo:`Su hija decidió quitarse la vida en la comisaría´. Yo me largué a los gritos. No me entraba aire en el pecho".

Por su parte, Roberto Arias, el padre del corazón de la fallecida, manifestó: "No tenemos palabras, queremos justicia. No me cierra lo que pasó acá. Es un asesinato. Quiero que los echen a todos los policías. Si no hacen justicia, el pueblo la va a hacer".

Pero la duda no solo quedó sembrada entre la familia. Los vecinos de Laprida también marcharon el martes hacia la comisaría para pedir que se esclarezca el hecho.

Ul abogado penalista de Olavarría, el doctor Sergio Javier Roldán, se hará cargo de la defensa de la familia y de la investigación. En ese aspecto, cuatro policías están siendo investigados por la causa caratulada como "averiguación de causales de muerte", que encabezan por los fiscales Alejandro Braga, de la Ayudantía Fiscal de Laprida, y Christian Urlezaga, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 de Olavarría.

Daiana era madre de Tobías, un chico de 10 años, quien quedó al cuidado de sus abuelos. María Laura, madre de la víctima, le contó a C5N que su nieto no deja de llorar, y según sus palabras, “no va soportar vivir si no está mi mamá".

Al igual que su marido Roberto, María Laura aseguró: "Creo que los policías son responsables. Día a día voy viendo y escuchando a la gente y eso hace pensar".