"Fue una estrategia": el fiscal le salió de contra a Luciano Pertossi y afirmó que lo tienen "ubicado" en la escena

A pesar del "Yo no soy ese", las pruebas indican que Luciano Pertossi estaba en el momento del asesinato de Fernando Báez Sosa. Uno de los fiscales acusadores, Juan Manuel Dávila, habló en la mañana de este viernes antes de la audiencia número 10 del juicio contra los ocho rugbiers imputados por este hecho que sucedió hace casi tres años y dijo: "Está ubicado cada uno de los imputados, más allá de la filmación, por los testigos del hecho. Ellos dijeron dónde estaba ubicado cada uno, el rol que tuvo cada uno de acuerdo a la percepción de cada testigo y las filmaciones complementan lo que dijeron ellos".

De la misma manera, afirmó que "hay muchísimas pruebas" y que harán un análisis en la etapa de los alegatos. El fiscal dio su reacción frente a la declaración que realizó el jueves el menor de los Pertossi, quien tiene pruebas de ADN de Fernando en su pantalón, pero que en los videos que mostraron los peritos de la Policía no se lo podía visualizar. Este hecho llamó la atención aunque, según Dávila, tampoco prueba de que "no estaba allí" en el momento en el que sus amigos mataban al joven a la salida de Le Brique, en Villa Gesell.

Dávila consideró que haber roto el pacto de silencio que llevaban los imputados es “una estrategia del defensor”, en referencia al abogado de los ocho, Hugo Tomei. Y, si bien, no pudo determinar si se produjo de forma espontánea o porque estaba pactado que se hiciera en la audiencia en ese momento, el fiscal aseguró que haber declarado el "no estar" no lo libra de la responsabilidad.

"Es una respuesta que legalmente no lo perjudica, la Constitución prevé que nadie está obligado a declarar en su contra. Eso es una cuestión de estrategia de la defensa", aclaró. Además, Dávila habló sobre la semana que viene en la que tendrán que declarar personas de parte de los defendidos: "Los vamos a interrogar porque ellos van como testigos. Mentir como testigos acarrea lo que es un falso testimonio".

Por la noche del jueves, el abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando, compartió dos imágenes en sus cuenta de Twitter que contradicen la versión del acusado que se quiso desligar. "Luciano Pertossi", escribió en una en las que aparece en la escena del crimen y lo marcó con un círculo rojo. En la otra, puso como leyenda: "Luciano Pertossi se levanta de al lado de donde se encuentra Fernando".

Los ocho imputados son Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23), todos partes del Club Náutico Arsenal de Zárate, si bien esta institución se quiere desligar de ellos.