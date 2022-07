Fue violada por el mejor amigo de su marido: el abusador sigue libre, la acosa y la amenaza

A mediados del año pasado, Irma, una mujer de 49 años que vive en Berazategui, al sur del Conurbano, comenzó a vivir una relación con el mejor amigo de su marido. El hombre, al que llamaremos Carlos Daniel T., también era compañero de trabajo del concubino de Irma y la infidelidad terminó a fines del año pasado.

Desde entonces, la vida de Irma se convirtió en una pesadilla. El ex amante comenzó a perseguirla, a acosarla y amenazarla. Ella le repitió en infinidad de veces que dejara de molestarla pero el acosador continuó. Hasta que el 21 de diciembre de 2021, cerca de las 23, y como sabía que su pareja no estaba, golpeó la puerta.

Ella le abrió y creyó que iban a charlar para que el acoso llegara a su fin. Nada de eso ocurrió. El hombre la tomó, la empujó sobre la cama matrimonial, le sacó la ropa y abusó de ella en reiteradas oportunidades. Cuando se lo pudo sacar de encima, el hombre se escapó y le dijo que volvería a buscarla.

De inmediato, Irma hizo la denuncia en la Justicia. Pero, desde hace seis meses, sufre el acoso constante por parte del abusador y no obtuvo ninguna respuesta, ni dispusieron una orden de alejamiento para el hombre. En su cuenta de Facebook, la mujer escribió: “Escribo esto porque no quiero pasar otra noche sin dormir, ni pensar, ni poder respirar bien y con las luces encendidas por tener miedo. La Justicia está haciendo oídos sordos a mi denuncia”.

En una entrevista con el periódico local El Progreso, Irma contó: “Engañé a mi pareja con este hombre, a quien conocíamos desde hacía un tiempo porque trabajaban juntos en la estación de Berazategui. Cuando me arrepentí de la infidelidad, decidí ponerle un punto final y terminar las relaciones con él, pero todo se volvió en una situación peor”.

En tanto, sobre la noche en la que la violó, Irma relató: “Mi marido y él ya no trabajaban juntos, pero este hombre conocía nuestros horarios y aprovechó que yo estaba sola para llegar hasta mi casa. Lo dejé entrar porque había confianza, pero se aprovechó de mí porque estaba sola. Y él lo sabía”.

Y continuó: “Los días después del abuso no le dije nada a mi marido. Pero el 26 de diciembre le conté la verdad. Él se enteró de todo y el 3 de enero fuimos hasta la comisaría de la Mujer y la Familia de Berazategui para radicar la correspondiente denuncia”.

Además, Irma dijo en la entrevista: “Los violadores no sólo están en los callejones oscuros esperando para atacar, los hay en las oficinas, en las confiterías, en las familias, en los parques y entre los amigos de la familia. Mi vida no puede reducirse a que me haya cruzado con un tipo que, dicho sea de paso, sigue con su vida normal, y yo tenga que encerrarme debido a que desde ese día sufro ataques de pánico; con miedo a salir a la calle o aterrorizarme cada vez que tocan a mi puerta”.

Por otra parte, Irma aseguró: “No quiero a este violador libre, lo quiero preso. Merezco volver a sentir cosas lindas y no este veneno que tengo dentro mio. Merezco volver a reír con ganas, tener una familia y unos amigos que puedan contar conmigo”. Y la Justicia aún no dictó una restricción de acercamiento contra el abusador. “Él trabaja en la estación de trenes de Berazategui y yo tengo que pasar por ahí a menudo; además pasa por la puerta de casa y se ríe, por la impunidad que tiene”, explicó la mujer.

En tanto, explicó que el Centro Integral de Prevención y Asistencia a las Violencias (CIPAV) de Berazategui le dieron un botón antipánico, aunque aseguró: “El botón no sirve de nada sin la orden de restricción de la Justicia. Vivo medicada y con ayuda psicológica. Ya tuve varios intentos de suicidio. Tomo ansiolíticos, no puedo dormir de noche y se me cayó el pelo por todo esto que estoy viviendo”.

Y por último dijo: “Por mis hijas y en nombre de tantas mujeres que pasaron por esta situación, por este infierno, me juré a mi misma que no voy a rendirme hasta que se haga justicia. Temo por mi vida ya que es una persona violenta”.