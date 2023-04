“Fuera la rectora”: huelgas y asambleas por la invasión de ratas en un colegio de Caballito

Este viernes, y tras la aparición de ratas en la Escuela Técnica N°9 Luis Ingeniero Huergo del barrio porteño Caballito, los alumnos de la institución organizaron un faltazo masivo con el fin de manifestarse y pedir la rápida solución de esta problemática.

Además del faltazo comunitario que llevaron a cabo los estudiantes que recurren al turno tarde, también se organizó y acordó un corte de calles que será a partir de las 19 en la intersección de las avenidas Gaona y San Martín. "Las condiciones siguen siendo las mismas, las medidas de fuerza también", comunicaron los integrantes del centro de estudiantes en un comunicado que compartieron en redes sociales.

Los estudiantes empapelaron toda la puerta de la Institución y se posicionaron frente a ella con carteles en los cuales escribieron las siguientes frases “Fuera rata, fuera rectora”, “con la salud de los pibes no” y “fumiguen, así no se puede estudiar”.

Cabe destacar que el hecho que desató la furia de los alumnos del Huergo, fue a partir de que en la última semana, un roedor mordió a un menor de cuatro años dentro de la institución, y en las horas siguientes a ese hecho los jóvenes comenzaron a notar que varias ratas circulaban por todo el edificio.

“Las ratas siguen en el colegio, el laboratorio de química sigue inundado, las viandas siguen viniendo en mal estado, los problemas siguen aumentando. Seguimos y seguiremos defendiendo nuestros derechos y una educación digna”, reveló un alumno a Télam.

Este no fue el único hecho que ocurrió en la última semana de abril en CABA. Este jueves la Escuela General Justo José de Urquiza, del barrio porteño de Flores, tuvo que suspender las clases tras encontrar ratas en todo el establecimiento. Debido a que no es la primera vez que sucede, las autoridades educativas hablaron con los medios y expresaron: “Hace dos semanas venimos reclamando. Vienen, ponen cebos, pero las ratas siguen estando, no alcanza”.

Desde el establecimiento revelaron que si bien esta problemática comenzó con la fuerte ola de calor que hubo en los últimos meses, no notaron una disminución de la problemática a pesar de que ya comenzó el otoño. Además, en la manifestación que realizaron en pedido de asistencia, reclamaron las condiciones estudiantiles con las que conviven los alumnos y revelaron que hay incluso mayores problemáticas en el establecimiento educativo como por ejemplo la falta de calefacción en las aulas y en los espacios comunes.