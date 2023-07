"Fueron a matarme": detuvieron a los patovicas que golpearon hasta el hartazgo a padre e hijo en Necochea

La feroz secuencia no deja ningún tipo de dudas: Alan Nahuel Pirrotta, de 30 años, Gonzalo "El Chapa" Roldán, de 33, y César Jorge "El Turu" Martínez, de 47, fueron detenidos por orden del juez Guillermo Lludgar, titular del Juzgado de Garantías Nro. 1 de Necochea, acusados de “lesiones calificadas por el concurso premeditado de dos o más personas”. Los tres integrantes del personal de seguridad del boliche “Tom Jones”, de Necochea, fueron grabados mientras le propinaban una brutal golpiza a Hugo Osvaldo Aguilar, de 54 años, y su hijo, Miguel José Aguilar, de 32 años. "Fue a matarme", sostuvo Hugo, quien no recuerda partes de la "pelea".

La policía bonaerense detuvo a los patovicas este lunes. La detención fue confirmada por el fiscal de Necochea Guillermo Sabatini, que inició una investigación de oficio una vez que se difundieron las imágenes captadas por los testigos y las cámaras de seguridad de la zona. Los tres fueron echados por las autoridades del boliche y quedaron detenidos en la Comisaría Tercera de Necochea, a la espera de ser indagados este martes, según precisó Sabatini.

Tanto Hugo como Miguel, radicaron una denuncia en la comisaría tercera de Necochea, tras ser atendidos en el Hospital Irurzun, de Quequén. “Nosotros salimos a festejar el Día del Amigo porque somos una familia de trabajadores. Salí con mi hijo y cuando fuimos a la puerta del boliche estaba desbordado de gente afuera. No sé en qué momento hubo un disturbio”, relató Hugo, en diálogo con Telenoche.

Debido a una discusión con un "chico que vestía una remera blanca", los patovicas comenzaron a agredir a Miguel y Hugo, al ver que su hijo estaba siendo golpeado, decidió intervenir en su ayuda. “Como todo padre me metí a querer defenderlo. Esa fue mi intención. Yo me meto a defender a mi hijo y me pegan una trompada que después de eso no me acuerdo más nada", explicó.

El hombre contó que dos personas lo socorrieron y al recuperar la estabilidad, se levantó y se dirigió hacia la puerta del local para "preguntar" por qué les habían pegado. "Me considero un hombre grande, no fui a pelear con nadie y uno de los patovicas me pegó de nuevo una patada en el pecho que me terminó volteando”, agregó. Como consecuencia del golpe, Hugo volvió a caer al suelo y fue su hijo quien esta vez lo socorrió. “Cada vez estoy más embroncado. El segundo que me pegó fue a matarme. Como hombre grande, te pegan una trompada y no necesitas más”, sumó el hombre que se fue del lugar junto a su hijo, quien se encontraba visiblemente golpeado y ensangrentado.

Como consecuencia de los golpes, Hugo debió ser medicado. “Esa gente no puede estar ahí. Como padre de familia, no me gustaría que mi hijo más chico el día de mañana lo golpeen así o me lo lleven en un cajón. Le puede pasar a cualquiera y es salvajismo eso. Mañana tengo una resonancia magnética porque me pegaron en la cabeza. Hay que ver si queda alguna secuela”, dijo. Mientras tanto, su hijo sentenció: "Empezó todo por tanta gente que había en la puerta. Cuando empujan para que se alejen de la puerta, a este chico de blanco le pegan. Veo que le pegan a mi hermano más chico y quiero meterme. Ahí es donde me pegan contra el auto. Me duele todo el cuerpo porque me pegaron por todos lados”.

El intendente de Necochea, Arturo Rojas, recibió durante la tarde del lunes, en el Centro Operativo de Monitoreo Necochense, a Hugo y a su familia. “La idea era ponernos a disposición de Hugo y su familia y escuchar su versión de lo que había pasado respecto a la agresión que sufrió junto a su hijo por parte de los patovicas del boliche local Tom Jones”, detalló el comunicado emitido por el municipio costero a la prensa.

Además, detallaron que se pusieron a disposición de la Justicia todas las cámaras. "Incluso hubo funcionarios que estaban ocasionalmente en el lugar y dieron declaración testimonial en la causa; ahora hay que esperar la resolución de un hecho que ya escapa al ámbito municipal y pasa a la esfera judicial”, amplió el informe municipal tras la reunión, a la que también asistieron el secretario de Gobierno Jorge Martínez; y el presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Sánchez.

“Por supuesto, estamos a disposición de Hugo y su familia para dar una ayuda en cuanto al seguimiento de la causa judicial (…) estamos preocupados por las secuelas que pueden llegar a quedar y, por supuesto, que hay consecuencias de los golpes sufridos en la cara; ahora, a esperar por el resultado de tomografías que se realizaron para evitar secuelas a futuro”, acotaron las autoridades. “El Departamento Ejecutivo puso a disposición de la Justicia y de organismos de seguridad, información recolectada con el fin de que esclarecer los hechos con celeridad y para que los culpables del ataque desmedido paguen por sus actos”, cerró el comunicado difundido por el municipio.