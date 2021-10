Fuerte acusación de la madre de la nena violada contra la directora del colegio: "Me pidió que no hiciera la denuncia"

El personal directivo, la directora y vice de turno mañana y turno alternado, de la escuela primaria Nº 1.319 José Ortolani pidieron licencia -la cual ya fue aprobada- y dejaran sus funciones como consecuencia de la denuncia por violación que hicieron los padres de una de las alumnas de la institución educativa, de tan solo 11 años. Según denunciaron, su hija fue violada en uno de los baños del colegio por un compañero de séptimo grado.

Si bien el abuso sexual tuvo lugar el miércoles pasado, la denuncia fue hecha durante la madrugada del viernes pasado. Según denunció la mamá de la menor, a su hija la comenzó a notar "extraña": explicó que ya no se dejaba abrazar y que pasaba varias horas encerrada en su habitación. "Solo quería dormir. El jueves a la tarde le contó a su madrina que un nene la manoseó y la agarró. La llevé al (Hospital de Niños) Zona Norte. Tenía lastimado. Hice la denuncia", contó la mujer.

De hecho, la madre de la nena explicó que había encontrado algunas manchas de sangre en el papel higiénico luego de que fuera al baño y creyó que su hija ya había comenzado su período menstrual. “Pensé que se trataba de menstruación pero me llamó la atención que me decía que le dolían sus partes íntimas y no el abdomen como nos pasa a las mujeres en esos casos. Me terminé de asustar cuando se fue a su habitación llorando”, afirmó la madre.

La mujer denunció que el atacante estaba usando barbijo, llevaba "gorra y el chaleco" del colegio. "Me explicó que las otras nenas salieron corriendo pero ella quedó encerrada con él”, siguió y sostuvo que desde la escuela le señalaron que la iban a ayudar "si no hacían una marcha". "Ella me hizo un dibujo de cómo era el pibe. No quiere venir a la escuela ella porque tiene mucho miedo. Solo quiere que la abrace", resaltó al dolida mamá.

El delegado regional del Ministerio de Educación Osvaldo Biaggiotti resaltó que asumen que "hubo una agresión" sexual en la escuela Nº 1.319 "José Ortolani" ante un nutrido grupo de padres y madres de alumnos que realizaron una tensa protesta en el colegio en busca de explicaciones y medidas. "No es fácil dar una respuesta definitiva, la que la gente quiere. Necesitamos unas horas para dialogar con el equipo docente", explicó.

En diálogo con Cada Día (El Tres), Biaggiotti intercambió algunas palabras frente a los familiares de alumnos que fueron a exigir respuestas en Génova y Cullen, y aclaró que la Policía estaba en el colegio "por los desmanes". El funcionario provincial explicó que tomaron intervención desde el viernes pasado y que hasta el momento no tienen "un relevamiento exhaustivo de la situación, del hecho. Es un momento muy difícil". "Necesitamos un marco un marco de mayor tranquilidad", pidió.

Y agregó: "Estamos abocados a dar una respuesta. Asumimos que hubo una agresión, pero yo no puedo definir los delitos". En ese momento se encontraba, quien aseguró que va a quedar frente al colegio hasta que consigan una respuesta. "Los baños son una vergüenza", enfatizó y remarcó: "Están tapando todo. No nos vamos a mover hasta saber el nombre del pibe".

Luego, la madre de la víctima aseguró que desde el colegio las autoridades le dijeron que la iban a ayudar si no realizaba la denuncia, sino iba a los medios de comunicación o "si no hacía una marcha". Además, denunció que la directora insinuó que el abuso pudo haberse producido en mi casa. Esto fue descartado por la ex directora de la escuela 1.319, quien explicó que ofrecieron "contención a la familia" y que están investigando la denuncia. "Tampoco sabemos si es de séptimo", resaltó.

Y continuó: "No sabemos nada. Estamos llevando la causa, averiguando. No estamos tapando nada. Nosotros queremos el bienestar de los chicos". Entre otras palabras, desde la institución educativa advirtieron que los docentes solo brindan educación y que no pueden “saber lo qué pasa en todos lados, menos en el baño”. Acto seguido, “el personal directivo solicitó licencia y la misma fue otorgada. No regresarán a sus funciones".

Esta información fue dada a conocer por el Ministerio de Educación de Santa Fe, quien advirtió que la directora y vice de turno mañana y turno alternado serán reemplazados mientras dure la investigación. Según el relato de la menor, tras el ataque salió del baño y se dirigió al salón sin pronunciar una sola palabra. Al enterarse del abuso sexual, la menor fue trasladada inmediatamente al Hospital de Niños de Zona Norte donde se constató lesiones genitales .El caso recayó en manos del Juzgado de Menores de la 3° nominación, el cual ordenó entrevistas psicológicas con la nena y definirá en consecuencia, si está en condiciones de declarar en cámara Gesell.