Fuerte Apache: un nene murió al caer de un balcón del noveno piso

Una negligencia de una madre terminó en la peor de las noticias: un niño muerto por haber caído de un balcón de un edificio en el barrio Ejército de Los Andes, también llamado Fuerte Apache, en Ciudadela. La impactante situación fue conocida por un vecino que encontró el cuerpo de Ciro Benjamín en la vereda en medio de una "escena dantesca", según dijo luego de trasladarlo al hospital más cercano.

Pese a los esfuerzos médicos, las heridas del nene de cinco años eran muy graves producto del impacto y falleció poco después. Tras su muerte, las acusaciones fueron varias pero todas están dirigidas hacia su mamá, identificada como Mariana Gisele M. de 27 años. Ella se presentó en el Hospital Ramón Carrillo y dijo que el hecho ocurrió ayer mientras ella estaba en lo de un amigo y el nene estaba solo en su casa ubicada en el noveno piso, del Nudo 7 de la Torre A.

Tras un llamado al servicio de emergencias 911, informando sobre un menor que se había caído del balcón de un departamento y que estaría siendo trasladado por vecinos, para constatar lo reportado, los efectivos del Comando de Patrullas Tres de Febrero se dirigieron al pulmón del Nudo 7 del barrio Ejercito de los Andes.

Porque las razones no están claras de cómo el chiquito cayó al piso, Leandro, padre de Ciro quien se encuentra separado de la mujer, acusó a su ex de maltratar al nene y de ser la autora de la tragedia. “Ella lo tiró o se le cayó”, dijo el hombre y continuó: “Me dijeron que la madre volvió en pedo al departamento. Lo tiró o se le cayó porque ella desapareció después de la muerte del nene y tiene bloqueado a todo el mundo”.

Ahora, la fiscal Diana Mayko, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial San Martín, abrió una causa para intentar reconstruir qué fue lo que ocurrió. La causa quedó caratulada como "averiguación causal de muerte".

El papá de la víctima declaró además que "desde hace tiempo estaban en conflicto por la tenencia de Ciro". En diálogo con Crónica, Leandro llenó de responsabilidad por la muerte de su hijo a su ex mujer: “Yo estaba con abogados y mi nene me decía que siempre lo dejaba solo. Mi nene me decía: ‘Mamá se va de joda y me deja encerrado’”, denunció el hombre. En ese sentido, sostuvo que Ciro le pedía: “Por favor, no le digas nada a mamá porque mamá me pega”.