Fuerte denuncia contra el geriátrico InterPlaza: le "arrancaron" media pierna a una abuela y falleció

Las imágenes son muy sensibles y hablan por sí solas. En ellas se puede ver a Lucía Concepción Turón, de 89 años, padeciendo un inmenso dolor luego de que dos enfermeras de la Clínica Interplaza le ocasionaran una muy grave lesión en una de sus piernas. ¿Qué ocurrió? Debido a su avanzada edad, la abuela debía trasladarse en silla de ruedas. Y en este contexto, las mujeres identificadas como Raquel y Lucía la levantaron de forma brusca para apoyarla en su cama y la sentaron de manera violenta sobre un fierro oxidado que sobresalía del costado de la misma sin tomar precaución de esto con anterioridad.

Esto causó que el fierro, desafortunadamente, se insertara en la pierna izquierda de Lucía, lo que no sólo desató los desesperados gritos de dolor de la mujer, sino que además le ocasionó una severa lesión en el músculo. "En medio de gritos de dolor y suplicas para que tengan cuidado, dicho fierro se incrusta mayormente en el músculo provocando una gran herida expuesta", reza la denuncia por "daños y perjuicios" conta la institución que realizó la familia de la víctima.

Todo esto ocurrió el domingo 23 de abril de este año, cerca de las 21:30, y la institución no contaba con los insumos básicos para tratar la lesión de Lucía, como gasas y distintos elementos de primeros auxilios. De acuerdo con la acusación contra el centro de rehabilitación y geriatría, frente a la severa herida que le provocaron a la mujer de 89 años y luego de un considerable periodo de tiempo perdido por parte de los encargados del cuidado de la jubilada, Lucía debía ser trasladada de urgencia por la ambulancia de su obra social (Osecac) al Sanatorio Sagrado Corazón.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Sin embargo, su familia no sólo denuncia que la ambulancia tardó más de 40 minutos en llegar, sino que además, al arribar al lugar, los enfermeros les comunicaron que a Lucía no la iban a poder atender en dicho Sanatorio "porque la cama que le iban a dar ya había sido ocupada" por otra persona. "Ella nunca llegó efectivamente al Sagrado Corazón, sino que la tuvieron esperando en la ambulancia, literalmente, otras dos horas", le explicaron a este medio.

Recién ahí -le aclararon a este portal- la jubilada fue trasladada por su familia directamente al Hospital Güemes debido a que la Clínica Interplaza y Osecac "no se hicieron cargo" de la situación. "La dejaron esperando aproximadamente 3 horas (si se tienen en cuenta los más de 40 minutos que tardó la ambulancia)", continúa la denuncia.

Lucía ingresó a terapia del Hospital Güemes durante la madrugada del lunes 24 de abril y, de acuerdo con el entorno de la víctima, allí recibió la atención que merecía desde el minuto uno. "Fueron los únicos que me dieron contención y los únicos que se ocuparon de mi mamá", resaltó Mariana, la hija de la víctima . Además, mencionó que con posterioridad a la primera internación, Lucía estuvo tres veces más internada debido a que se le generó "una trombosis pulmonar".

A partir de aquella dramática velada, la salud de Lucía se deterioró con gran velocidad, lo que la obligó a visitar el instituto médico en varias oportunidades hasta que finalmente falleció este lunes 28 agosto. "Consideramos y creemos que puede haber un vínculo directo, un nexo de causalidad directo, entre lo que fue el accidente y lo que terminó siendo el eventual asesinato", le relató a BigBang Matías Aquino, abogado de la familia de la víctima.

Debido a su avanzada edad, comenzó a necesitar un mayor cuidado del que su familia, por razones de tiempo y sobre todo, conocimiento (sufría de diabetes), podían darle. Por este motivo, el entorno de Lucía realizó una ardua búsqueda antes de “internarla” para dar con el lugar ideal en el que la abuela no sólo se sienta cómoda, sino además esté cuidada. Fue así que apareció la Clínica Interplaza.

Este centro de rehabilitación y geriatría está ubicado en José Antonio Cabrera 3078, Barrio Norte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en su pagina destaca que cuenta con "personal responsable y especializado". De hecho, a la familia de Lucía hasta le detallaron que el lugar contaba con médicos fijos "que duermen en el séptimo piso para estar a disposición de los pacientes las 24 horas". Algo que en el caso de la mujer de 89 años, no ocurrió.

A su vez, ofrecían un menú de excelencia, lo que para el entorno de Lucía Concepción Turón terminó siendo una "estafa". "La realidad es que la señora Turón este año, en diciembre, cumpliría 90 años. Era una señora mayor, más allá de que obviamente hoy ya sabemos que mucha gente mayor está con mucha vitalidad y demás, estábamos buscando dónde tener un centro de asistencia más constante para su necesidad de diabetes". explicó Aquino.

Y agregó: "Su familia buscó los lugares y encontraron en Interplaza el lugar indicado. Si vos te metés en el Interplaza, la verdad que parece un hotel, parece una cosa muy lujosa, muy copada, donde te brindan asistencia 24 horas, supuestamente de personas capacitadas, hay un médico durante todo el día, hay un sinfín de amenities para, obviamente, la estadía de los adultos mayores".

De acuerdo con el letrado, Lucía comenzó "una suerte de rehabilitación" en el lugar, ya que por su edad tenía ciertas dificultades para lo que es trasladarse y demás. "Ella estaba con dos enfermeras, la acomodan con su silla de ruedas al lado de la cama, la levantan y en ese movimiento le terminan, por un defecto de la cama, cortando todo lo que es la parte delantera de la pierna izquierda", describió sobre la grave lesión que le ocasionaron.

En ese sentido, el abogado de la familia hizo principal hincapié en la falta de insumos dentro de la Clínica Interplaza. "No tenían gasas, no tenían nada de los elementos para dar una curación básica. El médico no estaba, el ascensor no andaba, la verdad que todo muy desastroso. No es cierto que estén las 24 horas a disposición de los pacientes, no es cierto. De hecho las enfermeras que generaron el accidente tampoco estaban capacitadas para dar los primeros auxilios", denunció.

Durante la charla con este portal, Aquino buscó en todo momento ser medido con sus palabras ya que, sin bien considera que el fallecimiento de la paciente podría estar directamente vinculado a la lesión que le ocasionaron las enfermeras meses atrás, la familia está a la espera de que el hospital le terminó de confirmar las causales de muerte. "Tenemos que determinar si el fallecimiento tiene una vinculación directa o no", aclaró.

Y siguió: "Porque si tenés el fallecimiento vinculado, bueno, podrás además de las lesiones tratar de achacarle el fallecimiento. Ahora, si el fallecimiento no tiene nada que ver, solo le llegan las lesiones gravísimas. Una vez con ese documento. vamos a poder determinar cuál es el delito que nosotros le vamos a querer imputar a las enfermeras y, obviamente, a ver si se puede trasladar a algún directivo del Interplaza".

En su descargo, el abogado de la familia de la víctima insistió que en el establecimiento no se encontraba ninguna persona capaz de darle a Lucía las curaciones básicas. "Esas dos enfermeras no estaban tampoco capacitadas para dar una respuesta inmediata, y si igual no hubiesen tenido la capacidad, no tenían los elementos, ni botiquín de primeros auxilios parecía que tenían", detalló.

Como la lesión que le ocasionaron necesitaba sí o sí la atención de profesionales capacitados, la mujer iba a ser trasladada primero al Sanatorio Sagrado Corazón, pero finalmente terminó siendo llevada al hospital Güemes. "Ella se terminó con una infección, lamentablemente esa herida se termina infectando y ahora todavía el hospital está haciendo todo lo que es la documentación que certifica o que verifica las causales del fallecimiento. Ella se termina infectando por la demora", remarcó.

En diálogo con BigBang, Aquino destacó que Lucía perdió "más de 20 kilos" desde ese momento que sufrió la brutal herida en su pierna a su fallecimiento. "Por eso yo lo que estoy pidiendo es que el hospital nos certifique bien la causal del fallecimiento, porque la verdad, lejos estoy -más allá de que la lesión y todo sigue directamente vincular con la actuación del Interplaza- de querer jugar con el nombre de la señora y con el propio Interplaza", sostuvo.

Para el abogado y la familia de la víctima, la muerte de Lucía podría llegar a derivar de un decaimiento psicológico, de una infección tardía o de alguna vinculación con el accidente". La hija está fuertemente, obviamente con sus razones, afectada. A pedido nuestro, es que concurrió al hospital a pedir toda la documentación que certifique los motivos de fallecimiento", concluyó.