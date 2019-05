El asesinato de Diego Cagliero, ocurrido el pasado 19 de mayo en Martín Coronado tras una persecución policial, generó una enorme indignación porque sus familiares y amigos aseguran que se trató de un caso de gatillo fácil. Desde que se comenzó a investigar el hecho, la contradicción de los testigos es lo que más incertidumbre genera, ya que los oficiales involucrados en el hecho aseguran que los amigos de Cagliero robaron un supermercado Dia y luego se enfrentaron con ellos a los tiros, mientras que los jóvenes, ya puestos en libertad, afirman que robaron nada y que la policía los atacó sorpresivamente en la calle sin motivos.

BigBang tuvo acceso a las declaraciones testimoniales de todos los implicados y al acta de procedimiento que labró la fiscal en base a las indagatorias y a las pruebas recabadas. De allí surgen versiones enfrentadas, ya que las posturas de los oficiales que participaron del hecho y la de los dueños del mercado, son totalmente contradictorias con la de los siete amigos del joven fallecido.

Qué dice la policía

La fiscalía pudo reconstruir que los policías que participaron de la persecución fueron 10. Se trata del Oficial Subayudante Juárez González, la oficial Sofía Herrera, el oficial Subayudante Julián Juncal, el oficial Rodrigo Canstatt , el Subteniente Diego Torres, la Sargento Micaela Fretes, el oficial Subinspector Sergio Montenegro, la oficial Victoria Rojas, el oficial Walter Martínez y el oficial Juan Pablo Lobaiza, todos miembros del Comando de Patrullas de Tres de Febrero.

Según declaró el oficial Juárez, mientras recorría con el patrullero la jurisdicción, recibió vía radio un aviso del 911, en el cual le indicaban que "seis o siete masculinos", los cuales estaban armados, habían cometido un hecho ilícito en el supermercado Día, ubicado entre las calles Presidente Perón y Suipacha, en Martín Coronado. Minutos después de eso, tomó conocimiento de la ubicación de los supuestos sospechosos a través del Centro de Monitoreo de Cámaras del municipio de Tres de Febrero, y tras perseguirlos, los interceptó en la Avenida Márquez

Diego Cagliero era músico y fue asesinado por la bonaerense después de discutir en un supermercado. La policía los persiguió y los ejecutó al bajar de la camioneta. Dijeron que los chicos dispararon, las cámaras dicen que no...#BullrichEsMuerte pic.twitter.com/lkSD1dyBy7 — Caído del Catre (@CaidodelCatre1) 27 de mayo de 2019

"Con el objeto de que no continúe con su huida, se procedió a colocar el móvil policial cruzado sobre la calzada por donde venía el rodado", dijo el oficial, y aclaró que después de eso, descendió del vehículo policial y observó que "desde el interior de la camioneta un sujeto esgrimía un objeto color negro con dirección hacia el móvil policial". Ante esta situación, la camioneta donde iban los delincuentes continuó su marcha, y segundos más tarde se escuchó una explosión, por lo que efectuó un disparo con su arma reglamentaria con el fin de que se detengan.

Por su parte, el oficial Montenegro aseguró que tras enterarse por vía radial del robo, se presentó en el lugar como apoyo. Una vez allí, dijo que escucharon detonaciones de arma de fuego, y que luego de ver que la camioneta se dio a la fuga, pudo visualizar a través de la ventanilla que una persona se asomó "apuntando hacia el móvil policial con un arma de fuego". Según él, como se generó un riesgo inminente hacia su persona, efectuó dos disparos con su arma reglamentaria.

En su relato, también comentó que cuando se acercó a la camioneta, con distancia y cuidado, dio la voz de aviso para que desciendan del vehículo los sospechosos, y tras varios segundos, tuvo que reiterar la orden porque no salían. Aunque tardaron, Montenegro sostuvo que finalmente ellos abrieron la puerta trasera y empezaron a bajar de a uno, hasta que dijeron que había un hombre herido.

Por su parte, Juncal dijo que tras enterase de lo robo, se dirigió a la zona de Avenida Márquez, y dijo que vio a la camioneta sospechosa mientras esquivaba móviles policiales, y que al chocar contra uno de ellos, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Como creyó que iban a escaparse, cruzó sobre el boulevard y observó a través de la ventanilla del lado del conductor de la furgoneta que una persona apuntó hacia el móvil con un arma de fuego, por lo que disparó dos veces con su arma reglamentaria.

j

Justicia por Diego Cagliero lo mató la policía este sabado en Tres de Febrero

Sus familiares familiares realizaron una marcha y piden que se investigue como un caso de #GatilloFacil pic.twitter.com/hh0zc2zuSg — Alejandro (@Ciro_alejandro1) 25 de mayo de 2019

Del mismo modo, Cansttat, compañero de Juncal, confirmó que al ver la misma secuencia, efectuó tres disparos, por que la camioneta finalmente detuvo su marcha. Allí a los sospechosos se les dio vos veces la orden de que bajen del patrullero con las manos en alto, hasta que abrieron el baúl y bajaron siete hombres, mientras que avisaban que otro estaba inconsciente en el asiento trasero.

El resto de los oficiales involucrados declararon que la camioneta en todo momento intentó huir, y que también escucharon que desde el vehículo sospechoso salieron disparos.

El relato de los dueños del supermercado

Tras el grave hecho, el encargado del mercado, que es hijo de la propietaria del Dia, declaró ante la Justicia que mientras le cobraba a una clienta, vio como seis hombres entraron a comprar. A la señora le llamó la atención el aspecto del grupo, y le dijo a él que se fuera a fijar a las cámaras de seguridad si querían robar algo.

Por eso, el encargado fue hasta la sala de administración a ver qué hacían, y cuando salió justo vio que los jóvenes tenían mercadería escondida debajo de su ropa. Por eso, volvió a ver las cámaras, y justo presenció el momento en que uno de los sospechosos se guardó una botella de alcohol. Enojado, salió del supermercado y llegó hasta la puerta, donde se cruzó con el grupo de amigos.

Aunque ellos negaron haber robado algo, el encargado aseguró que vio como se guardaban una botella de licor, por lo que la discusión se puso mucho más violenta, hasta que uno de los jóvenes le dijo que iba a sacar un arma y le señaló su cintura, para decirle que ahí la llevaba.

Según el chico de 21 años, después de que el grupo abandonara el mercado, salió a buscarlos con su auto, y justo se cruzó con un patrullero, al que le dio aviso del robo.

Las pericias

Las pericias realizadas en el lugar y en la camioneta donde murió Diego Cagliero fueron realizadas por Gendarmería Nacional Argentina. Por lo que se pudo determinar hasta este momento, los oficiales de gendarmería indicaron que dentro de la furgoneta se halló un revólver, dos municiones del mismo calibre y una pistola de aire comprimido. Además, se secuestró una botella de vodka marca Smirnoff, una botella de chimichurri marca Dia, un juego marca Hic, y una botella vacía de licor marca Bols.

La familia del joven de 30 años aseguró a este portal que esas armas no son propiedad de la víctima, como así también negaron que él fuera capaz de llevarse algo sin pagar del mercado. "En las cámaras del supermercado se ve que Diego está haciendo la fila para pagar, y en un momento se da vuelta, porque los amigos discutían. Él estaba haciendo la fila con un amigo, y se ve que los dos salen del lugar para ver qué pasaba" explicó Raúl Cagliero, padre del chico fallecido.

La camioneta tiene tres orificios de bala en el capot, dos en la puerta delantera izquierda, tres en el lado izquierdo, un orificio en la puerta delantera latera derecha, otro en el guardabarro delantero izquierdo, otro en el parante del mismo lado y uno en la rueda trasera izquierda, lo que da un total de 11 disparos recibidos.

Tras los disparos, se ordenó el secuestro de las armas reglamentarias de los cuatro oficiales que reconocieron haber disparado y se dispuso también la aprehensión de los siete sospechosos, quien después de cinco días, fueron puestos en libertad por orden del juez. Entre los heridos no solo estuvo Cagliero, ya que Tedesco también fue baleado y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente después de la balacera.

Qué dicen los amigos de Diego Cagliero

Emmanuel Antonio Albelo de 27 años, Ángel Eduardo Bramajo de 33, Jonatan Javier Iadarola de 28, Carlos Damián Villanueva de 30, Rodrigo Ariel García de 35, Mauro Emanuel Tedesco de 30, Diego Cagliero también de 30 y Alfonso Noe Roldán fueron quienes participaron de la discusión en el supermercado Dia, y quienes después también fueron perseguidos por la policía el pasado 19 de mayo.

En primera instancia, la fiscal a cargo de la causa, Gabriela Disnan, de la Fiscalía N°5 de San Martín los imputó por los delitos de "Robo agravado por haber sido cometido en poblado y banda" y por "tenencia ilegal de armas de fuego".

Bajo esta acusación, Carlos Villanueva aseguró que fueron al supermercado a comprar bebidas y comidas, luego de haber salido del velorio de un amigo. Cuando se retiraron del lugar, el encargado le hizo mostrar lo que se llevaba y él le dijo que no tenía nada porque era cierto. "Muchas de las cosas que los chicos habían sacado, se las devolvieron. Después fuimos a saludar a un amigo, y cuando volvíamos, nos interceptaron, apuntándonos por todos lados. El chofer aceleró 20 metros más y empezaron a tirar una gran cantidad de disparos", dijo y aclaró que frenaron, pero que nunca se resistieron, sino que "se asustaron" por la situación.

"Yo quiero dejar en claro que las armas no eran de nosotros. No nos resistimos, sólo se asustó el chófer y aceleró, y ahí empezó la balacera. Veníamos de un entierro, y nos pasa esto, otro amigo murió", se lamentó Villanueva.

Del mismo modo, Ángel Bramajo, quien manejaba el vehículo, contó que después del episodio del Dia, pasaron por la casa de otro amigo, y que cuando volvían, mientras circulaban por Márquez, un patrullero los cruzó a toda velocidad y los encerró. "Yo aceleré del susto que tenía. Ahí me empezaron a efectuar un montón de disparos. Como escuché los gritos de mis compañeros, frené la camioneta. Ahí nos bajamos todo y levantamos las manos", sostuvo, y añadió que en ningún momento tuvieron un arma de fuego en su poder, ni tampoco amenazaron a nadie por la ventana.

"No somos un grupo de delincuentes, somos un grupo de amigos que veníamos de despedir a otro. Yo no entré al supermercado, yo no sabía de dónde sacaron la bebida mis amigos. Solo bajé en el supermercado para frenar la discusión", aclaró Bramajo, el único de los jóvenes que sigue detenido por una causa previa de agresiones que tuvo.

"La camioneta queda frenada y siguen disparando. Tedesco y Cagliero estaban en la segunda línea de asientos. De repente veo que a Tedesco le impacta un tiro en la zona lumbar, en ese instante abruimos la puerta de la camioneta y bajamos todos", contó en su declaración Alfonso Noe Roldán.

En cuanto a lo que ocurrió con el supuesto robo en el supermercado, Jonatan Javier Iadarola aclaró que agarró dos cajas de patys, pero que al final las dejó adentro y no las llevó cuando se dio cuenta de la discusión que había afuera. "Lo que me llevé yo, porque me olvidé, fue un frasco de chimichurri", añadió.

El resto de los acusados, al igual que los demás, aseguró que nunca vieron armas dentro de la camioneta, y que nunca se dieron cuenta de que la policía los perseguía.