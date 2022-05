Gatillo fácil: la denuncia del padre del joven baleado y la defensa de Berni a la Bonaerense

Lautaro Tomás Kruger volvía de festejar un triunfo del Mariano Moreno, su equipo de rugby, cuando un patrullero de la bonaerense comenzó a perseguirlo en la madrugada del sábado. Según declaró la Policía después de los hechos, el adolescente de 19 años habría cruzado un semáforo en rojo y omitido las alertas de los oficiales.

A bordo de una Toyota Hilux negra de su padre, a la altura de la avenida San Martín al 9000, en el partido de Moreno, el joven comenzó a ser perseguido por la Policía, que logró cortarle el paso a la camioneta y hacerla detener en la zanja. En ese momento, llegó el gatillo fácil: el joven recibió tres impactos de bala y tuvo que ser hospitalizado.

El video de la persecusión

“Tiene el brazo todo roto”, contó Carlos Kruger a Crónica, padre de la víctima, y aclaró que su hijo se encuentra fuera de peligro y a la espera de ser trasladado a una clínica de Morón. El hecho sucedió en la madrugada del sábado, cuando el joven estaba llegando a su casa del Country "Álvarez del Bosque". El patrullero de la Policía Bonaerense que estuvo involucrado en el incidente no tenía luces ni balizas y realizaba tareas preventivas en la zona.

Berni respaldó a la policía

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, defendió el accionar de la pareja de policías que baleó a un joven rugbier, y señaló que "no es normal que un vehículo se dé a la fuga cuando se le da voz de alto y es perseguido por tres patrulleros".

Luego deslizó que los oficiales alegaron que el joven hizo un movimiento como que iba a disparar. Y explicó: "La información que tengo yo, no quiere decir que sea la verídica, porque lo tendrá que determinar el fiscal, es que el vehículo evadió un control y fue perseguido por la policía, no con un móvil sino con tres, y que no dio obediencia a la intimación de parar".

Por lo sucedido, Berni contó que los policías fueron separados en forma preventiva, pero remarcó que el fiscal actuante no tomó ninguna determinación sobre ellos. "Llama atención que los dos policías hayan disparado. Son dos oficiales de experiencia. Hay que ponerse en lugar de ellos y entender que estaba oscuro".

Persecución de película

En el video se puede observar cómo los efectivos, intentando frenar la marcha, chocaron en varias oportunidades a la camioneta, y en el último intento, al golpear de costado, lograron desviar el vehículo hacia una zanja. Rápidamente, otros móviles policiales se sumaron a la persecución.

Por su parte, Carlos Kruger agregó que "los policías dispararon contra la camioneta sin medir las consecuencias", y que no está comprobado lo del semáforo en rojo, “no hay video, eso lo dijeron los policías".

Su hijo deberá ser operado porque usó el brazo para cubrirse de los disparos. “Tiene el hueso destrozado". El fiscal Federico Soñora, titular de la UFI Nº4 de Moreno, se encargará de esclarecer lo sucedido.