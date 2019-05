Gatillo fácil: separan a cuatro policías por el asesinato de Diego Cagliero, en Martín Coronado

Cuatro policías del Comando de Patrullas local de Tres de Febrero fueron apartados de sus puestos este miércoles, al quedar involucrados en la muerte de Diego Cagliero, el joven asesinado de un disparo el pasado 19 de mayo durante una persecución policial en Martín Coronado.

Además, debido a la investigación interna que se lleva a cabo, este jueves las armas de ocho policías, incluidas las de los cuatro oficiales apartados, son sometidas a peritajes para determinar si alguna de ellas fue usada en el lugar del hecho o si coincide con la bala que mató a la víctima.

El papá del joven de 30 años, Raúl Cagliero, confirmó a BigBang que ayer se reunió con el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, quien junto a Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense decidió desafectar de la fuerza a los cuatro oficiales, debido a que se cree que fueron los que dispararon y provocaron la muerte de la víctima.

"Ritondo nos explicó que como la fiscal no los apartaba, lo iban a hacer desde Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense. La lógica es que los hubieran apartado antes. No se si son culpables o no, pero igual", dijo Cagliero, quien además indicó que los policías únicamente fueron apartados, pero siguen en libertad.

Además, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, también se reunió el miércoles con los papás del joven fallecido, y en el encuentro les brindó todo su apoyo, y les aclaró que el Comando de Patrullas local pertenece a la provincia de Buenos Aires y no del Municipio, por lo que la responsabilidad por lo que ocurrió recae en la provincia.

Del mismo modo, ambos funcionarios le prometieron a los padres de Cagliero que van a investigar a fondo para saber lo que de verdad pasó. "La fiscal pidió que los policías se presenten con sus abogados, para comenzar con las pericias", sumó el papá de Diego, quien además comentó que por ahora no habló con los otros chicos que estaban en la camioneta junto a su hijo.

Los policías apartados son Gonzalo Martín Juárez, Julián Roberto Juncal, el oficial subinspector Sergio Darío Montenegro y el oficial Rodrigo César Exequiel Canstatt, aunque por lo que se pudo ver en las cámaras de seguridad, al menos otros seis oficiales estuvieron presentes en el momento del ataque a tiros a la camioneta en la que viajaba Diego.

Por esto mismo, las armas de ocho oficiales, incluidos los desafectados, son sometidas hoy a peritajes, para determinar si alguna de ellas efectuó el disparo que mató al joven.

La investigación está a cargo de la fiscal Gabriela Disnan, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de San Martín, quien ya ordenó el secuestro de las cámaras del supermercado donde ocurrió el llamado al 911 de parte de un seguridad, las pericias balísticas de las armas secuestradas hechas por las Gendarmería, las pericias en la camioneta y las pruebas para saber si alguno de los que iba en la camioneta disparó.

El hecho

Según contó el papá de Diego Cagliero a este portal, el pasado 19 de mayo, luego de salir de un velorio, su hijo y unos amigos se fueron a comprar comida a un supermercado de la zona, y antes de pagar las bebidas y las hamburguesas, uno de los jóvenes que iba con el grupo empezó a discutir con el empleado de seguridad del lugar, porque lo acusaban de haberse robado una botella de alcohol.

Los dueños del mercado dijeron que vieron el robo por las cámaras de seguridad, y entonces el guardia llamó al 911 para decir que un grupo comando había entado armado al supermercado para robar mercadería. Después de ese episodio, los ocho jóvenes siguieron camino en una trafic, pararon en la casa de otro amigo para llevarse unos bombos, y cuadras después fueron sorprendidos por unos patrulleros que empezaron a disparar.

Según se comprobó, la camioneta recibió 11 disparos, y uno de ellos mató en el acto a Cagliero. Los oficiales hicieron bajar con las manos en alto a los supuestos sospechosos del robo, y ahora se investiga qué fue lo que en verdad pasó, ya que los familiares del joven fallecido están seguros de que se trató de un caso de gatillo fácil.