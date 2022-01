Gianola denunció a Actores y asegura que su suspensión es "mediática": la "estrategia Darthés"

El actor Fabián Gianola denunció ayer a la Asociación de Actores, después de que la entidad lo suspendiera por las denuncias de acoso y abuso sexual que pesan en su contra. Según pudo saber BigBang, ya avanzó con el ex precandidato a legislador porteño y abogado laboral Juan Pablo Chiesa en su representación.

La estrategia judicial para este caso, que va por un camino diferente a las denuncias penales que afronta, es buscar demostrar que la Asociación de Actores tomó una medida sin que hubiera una condena contra el actor. Fernanda Meneses pide la suspensión de Gianola como afiliado a Actores. "La suspensión es mediática. No existe tal suspensión, Fabián no fue notificado de nada. En la causa penal de Meneses en la Justicia se dictó falta de mérito por no haber pruebas suficientes”, manifestó el letrado.

“El Juzgado N.CyC 49, a cargo de la jueza Ángeles Mariana Gómez Maiorano, determinó la falta de mérito en la causa de Gianola por abuso sexual y violación. Esto significa que la Justicia considera que no existen los elementos suficientes para acreditar los hechos o las responsabilidades de Gianola”, agregó.

La suspensión, informó el gremio, consiste en una medida preventiva hasta que la causa quede esclarecida. La decisión sobre el futuro del actor en el sindicato, una vez que se haya resuelto la vía judicial, quedará en manos de la comisión directiva.

El miércoles pasado, el colectivo de Actrices Argentinas publicó en sus redes sociales un pedido a la Asociación Argentina de Actores para que "se retire inmediatamente de su condición de socio y afiliado al mencionado actor, de acuerdo a lo previsto en el Estatuto social que dispone esta sanción en caso de inconducta notoria de un afiliado".

"Más allá de lo que la justicia determine, somos cientos de actores y actrices, que esperan un resultado favorable a esta petición, ya que la idea de compartir (con él) cualquier espacio de labor artística, nos resulta insoportable. Porque no nos callamos más y para que nuestra compañera (Meneses) se sepa avalada, se sienta acompañada y contenida; para seguir bregando por ámbitos laborales libres de acoso, abuso y cualquier forma de violencia", expresaron las Actrices Argentinas en el comunicado.

Hasta el momento, Gianola fue denunciado ante la justicia por Fernanda Meneses, Viviana Aguirre y Griselda Sánchez. También lo acusaron mediáticamente por situaciones de abuso Andrea Ghidone, Dallys Ferreira, Celina Rucci, Luciana Salazar, Natacha Jaitt, Fabiola Yáñez, Mercedes Funes, Stefy Xipolitakis y la empleada doméstica de sus vecinos.

A fines de diciembre, la jueza Ángeles Gómez Maiorano dictó la falta de mérito de Gianola ante las denuncias presentadas contra el actor por Fernanda Meneses y Viviana Aguirre.

Sin embargo, la magistrada señaló que sería “prematuro adoptar un temperamento que desvincule de manera definitiva de estas actuaciones al imputado”. En ese sentido, consideró "imprescindible ampliar las diligencias realizadas" y le propuso a la UFEM “la realización de una serie de pericias idóneas para perfeccionar el cuadro probatorio”.