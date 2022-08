Gianola fue sobreseído en otra causa por abuso sexual: el indignante fallo y el enojo de la denunciante

A mediados del año pasado, un grupo de mujeres se animó a romper el silencio para denunciar que habían sido víctimas de abuso sexual por parte de un conocido actor: el apuntado era Fabián Gianola. Las denunciantes era Fernanda Meneses, Viviana Aguirre, Griselda Sánchez, todas ex compañeras de trabajo, y una empleada doméstica que realizaba tareas en una casa vecina.

A esas causas judiciales se sumaron las acusaciones mediáticas de famosas como las bailarinasAndrea Ghidone, Dallys Ferreira y Celina Rucci, Luciana Salazar, la primera dama Fabiola Yáñez, la actriz Mercedes Funes y la mediática Stefanía Xipolitakis. En todos esos relatos, Gianola era acusado de “acoso” o “abuso”. Incluso Nito Artaza reveló que su hija Sabrina también fue víctima del actor.

Pero, la Justicia parece no haberlo encontrado culpable. Primero fue en el caso de Meneses cuando la jueza de instrucción Ángeles Mariana Gómez Maiorano, primero, dictó la falta de mérito y, en marzo de 2022, dictaminó el sobreseimiento de Gianola por los supuestos hechos de abuso sexual ocurridos entre 2016 y 2017 en las instalaciones de Canal 9.

En su resolución de 13 páginas, la magistrada explicó: “Teniendo en cuenta que ha transcurrido el plazo máximo para el delito pesquisado y considerando que no han acontecido ninguno de los actos pasibles de suspender o interrumpir el curso de la prescripción, se estima que corresponde declarar extinguida la acción penal por prescripción en relación a los hechos oportunamente atribuidos a Fabián Javier Gianola".

Además, Gómez Maiorano dispuso "su sobreseimiento, en los términos del artículo 336, inciso 1º del Código Procesal Penal de la Nación”. El actor fue denunciado por primera vez por Meneses en 2018. Según su descargo, Gianola le “puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director” cuando ambos compartían cartel en 2015 en la obra El kiosquito de Fabián.

La actriz había señalado que Gianola la acosó en tres reiteradas ocasiones, enfrente de su pareja y hasta delante de las maquilladoras. En esa oportunidad, ella salió corriendo y llorando: "Me tocó, me sonrió y me dijo que estaba más flaca". El segundo y tercer episodio de acoso habrían sido frente al novio de Meneses, que quiso “ir a buscarlo” pero fue contenido por la actriz. El último abuso ocurrió en un camarín cuando forcejeó con ella y la besó.

Ahora Gianola fue beneficiado una vez más por la Justicia. El actor fue sobreseído en la causa que la ex Gran Hermano, Griselda Sánchez, había realizado en diciembre de 2021. Según explicaron, los hechos denunciados por la actriz y modelo habían sucedido hacía muchos años y prescribieron.

Según la denuncia de Sánchez, cuando apenas salió de GH, en 2007, firmó un contrato con Telefe y tuvo su primera participación en un programa humorístico ese mismo año. Se llamaba Bien tarde, salía en la trasnoche y era conducido por Gianola.

Con solo 22 años, la mendocina parecía que al fin cumplía su sueño de convertirse en una estrella. De esa forma, comenzó a darle rienda a su rol como actriz en diversos sketches que siempre eran protagonizados por Gianola. Ella debía salir con poca ropa. Dentro del reality, Griselda había fascinado a los televidentes por su belleza y veía cada vez más cerca llegar a ocupar un lugar importante. Pero, de un día para el otro, Sánchez renunció. Recién podría romper el silencio muchos años después.

“Era muy asqueroso. Cuando me saludaba casi me besaba la comisura de los labios. Si le decías algo te hacía quedar como que vos lo estabas imaginando. Tenía la mano loca. Te tocaba el culo ‘sin querer’. Me llamaba para pasar texto y siempre estaba en boxer con las piernas abiertas”, contó en una entrevista.

Y siguió: “Ya iba cambiada y maquillada para no tener que repasar la letra. Yo tenía 22 años y él era la estrella del programa. Pasé de la admiración a la repulsión. Me indignó ver el video que grabó luego de las denuncias porque parecía muy campante diciendo que es intachable, como una Carmelita descalza. Yo no puedo decir si violó a alguien o no, pero era un maleducado y acosador. Fue tortuoso, desagradable”.

Por último, dijo: “Estuve triste durante mucho tiempo. Me dijeron que no hablara porque él tenía muchos años de carrera y yo era nueva, y que iban a decir que era una loca, una putita... Nunca esperé que alguien a quien yo admiraba artísticamente fuera tan desagradable”.