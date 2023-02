Golpes, excusas y hostigamiento: falleció la joven que se tiró de un auto tras discutir con su ex pareja

El último jueves falleció Evelyn Yanete Pereyra, la joven que el pasado sábado se tiró del auto en movimiento de su ex pareja al asfalto de la General Paz. En ese momento, Jhonatan Alfredo Barboza fue detenido por el hecho, pero luego logró la libertad por falta de pruebas en su contra. Sus amigos confirmaron que la víctima padecía violencia de género y que le había puesto una restricción perimetral al acusado.

El episodio había ocurrido alrededor de las 6 de la mañana del sábado, a la altura del barrio porteño de Versalles y tuvo como consecuencia un choque de autos externos, que al ver tirada a la mujer en la calle, trataron de evitarla. Esto fue reportado por varios testigos que llamaron al 911 denunciando que “una mujer se había arrojado de un Fiat Uno en movimiento”. Luego de ser atendida por el SAME, Pereyra fue trasladada de urgencia al Hospital de Agudos Vélez Sarsfield, a donde ingresó con traumatismo encéfalo craneal y serio riesgo de vida.

Según el relato de sus amigos, la víctima padecía a su ex pareja, con quien tenía una relación “tóxica” y quien "la golpeaba reiteradamente". Debido al miedo que esto le provocaba, cada vez que la joven aparecía con visibles marcas de violencia, le decía a sus allegados que un ladrón le había pegado. “Todo comienza el viernes a las 23.30 horas. Ella sale y se va en dirección a la casa, en Monte Grande", contó Julieta, una amiga de Evelyn a TN.

Y siguió: "Dos horas después llama a compañero diciéndole que la quisieron robar y le pegaron. Él la fue a buscar y la llevó nuevamente al trabajo, en Liniers, donde pidió un Uber para volver a la casa. Cuando llegó, me mandó dos audios diciéndome que le habían pegado y me envió una foto con la cara golpeada”.

Seguido a eso, Julieta reveló que alrededor de las 4 de la mañana Barboza la fue a buscar a su casa, y a esa hora la víctima le envió un mensaje en donde le expresaba cuánto la quería: “A esa hora me mandó un mensaje que decía te quiero. No se si en ese momento ya estaba con él arriba del auto. Horas después, ya estaba internada en el hospital”.

Si bien Julieta confirmó que todas las charlas que tenía con ella eran de ese estilo, en donde la víctima le decía que había sido un ladrón el que la había agredido, René, una persona muy cercana al círculo de amistad de la víctima, le recordó al mismo medio: “Me llamó una noche y vino a mi casa golpeada. Pensé que estaba borracha y la llevé a mi cuarto para que descansara".

El joven explicó que eran las 11 de la mañana y como veía que Evelyn no se levantaba, fue y la despertó. "Tenía todo el ojo hinchado y la cara raspada. Ahí sí me dijo que él la había golpeado. Ella no podía hablar conmigo porque el tipo se ponía loco”, reveló.

“Sabía dónde trabajaba, dónde vivía y la hostigaba constantemente. Incluso la esperaba a la salida del trabajo a pesar de que tenía una perimetral. A mi me dijo que lo iba a dejar definitivamente. Me decía ‘no me escribas ahora que voy a estar con Jona’. Es un psicópata, le revisaba el celular y no quería que hablara con nadie. Después de golpearla la seguía yendo a buscar a la casa. ¿Si eso no es hostigamiento entonces qué es?”, sentenció indignado.