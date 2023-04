Golpes, patadas y piedrazos: quiénes son los colectiveros detenidos y acusados de atacar a Berni

Jorge Oscar Galiano y Jorge Ezequiel Zerda fueron detenidos durante la noche del miércoles por orden de la Justicia porteña, acusados de "atentado contra la autoridad agravado" tras agredir físicamente al ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni durante la protesta en General Paz y Ruta 5 por el crimen del colectivero Daniel Barrientos, el chofer de la línea 620 al cual le arrebataron la vida en medio de un intento de robo en el barrio Vernazza.

Ambos serían también choferes de colectivo y fueron den un procedimiento de la Policía de la Ciudad en las últimas horas del miércoles por orden de la jueza Luisa María Escrich, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas de CABA Nº 20. En la causa, caratulada como "NN s/ atentado contra la autoridad agravado por poner las manos en la autoridad" (figura tipificada en el artículo 238 inciso 4 del Código Penal), interviene el fiscal Carlos Fel Rolero Santurian, de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 31 de CABA. Tras la detención, Galiano y Zerda fueron trasladados a la sede de la Fiscalía, ubicada en avenida Paseo Colón 1333 piso 7 del distrito porteño.

La causa por la cual fueron detenidos se inició a partir de una denuncia de la Policía de la Ciudad, que el lunes pasado intervino en la manifestación que llevaban adelante los colectiveros para llevarse a Berni del lugar. Hasta ese momento, el ministro había sido agredido con golpes de puño en la cabeza, patadas y piedrazos durante varios minutos y sin que ninguna fuerza pública interrumpiera la agresión.

Los golpes le produjeron una fractura en el malar y una conmoción en el cráneo. Las agresiones al mediodía en el cruce de Juan Manuel de Rosas y General Paz, escenario de la protesta de los compañeros del colectivero asesinado de la línea 620 y un ámbito cuya jurisdicción le corresponde a la propia Policía porteña. "¿Podemos hablar? ¿podemos hablar”, repetía Berni a los gritos en medio del ataque.

Luego de que Berni y el ministro de Transporte bonaerense Jorge D'Onofrio dejaran el lugar, ocho efectivos de la Policía porteña fueron atendidos con lesiones por el SAME por los golpes y los objetos contundentes que los manifestantes arrojaron sobre ellos, según dijo el ministro de Justicia y Seguridad porteño Eugenio Burzaco. “Mentiroso, renunciá”, fueron algunos de los insultos que le dijeron los distintos compañeros de Barrientos a Berni.

Además, el ministro de Seguridad, cuando se calmó un poco la situación, aseguró: “Nadie pone la cara, yo no salgo corriendo como todos los demás”. Y pidió: “Vamos a juntarnos bien, entiendo el problema que están pasando”. Por otro lado, el propio Berni se comunicó con el fiscal Fel Rolero Santurian para transmitirle su intención de impulsar la causa penal que investiga la agresión que sufrió durante esa jornada, a pesar de que en un principio había asegurando que no iba a denunciar a sus agresores porque entendía el dolor por el que estaban pasando tras la muerte de su compañero.

Berni estuvo convocado ayer para informar si resolvía continuar o desistía de la causa penal en su calidad de víctima, y aunque no asistió por cuestiones de agenda sí comunicó su decisión de impulsar la denuncia. La causa tramita en el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteño Nº 20 pero no es la única que se inició por las agresiones recibidas por Berni y sus colaboradores.

Otra denuncia por los mismos hechos, presentada por el ministro de Justicia bonaerense Julio Alak bajo las figuras penales de atentado contra la autoridad, lesiones graves e intimidación pública, quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 24 de la Capital Federal, a cargo de Alfredo Godoy, con la actuación de la fiscal Romina Monteleone, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nº 37.

Por otro lado, la abogada Valeria Carreras denunció el episodio en el fuero federal de Comodoro Py, donde pidió que se investigue la presunta conexión de sectores políticos con las agresiones sufridas por Berni. Tras el sorteo, esa denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 9, que subroga María Eugenia Capuchetti, mientras que el fiscal será Carlos Stornelli.

Las dudas de Berni

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires no dudó en afirmar que el crimen ocurrido en Virrey del Pino podría no encuadrarse en un "hecho habitual" de inseguridad y denunció la presencia de "infiltrados" y de "agitadores del PRO" en la manifestación de choferes del lunes, en la que fue agredido.

En declaraciones a las radios 10 y La Red, Berni reiteró hoy que "hubo infiltrados" en la protesta de colectiveros, realizada en Avenida General Paz y Juan Manuel de Rosas, en repudio al asesinato de Barrientos. "No puede ser que la única metodología sea agitar. Ayer había agitadores del PRO que los tenemos recontra conocidos. Había infiltrados del PRO, y Patricia Bullrich es parte de ese sector", dijo.

Y agregó: "Que se hagan responsables. Cuando llegué al lugar había actores que ya los conozco", aseguró por Radio 10. Al presentar la denuncia penal para que se investigue el ataque contra Berni, la abogada Valeria Carreras sospecha que las agresiones no fueron parte de "un accionar espontáneo, ni nacido del dolor de haber perdido un compañero de trabajo en un hecho de inseguridad", sino que obedecen "a un plan de acción sincronizado".

La denuncia quedó radicada por sorteo en el juzgado federal 9 que subroga la jueza María Eugenia Capuchetti, tendrá como fiscal a Guillermo Marijuan y está apuntada "contra las personas que participaron de los hechos violentísimos, perpetrados contra el Ministro de Seguridad de la Provincia". "No fue lo habitual, no quiero naturalizar. Por lo general los delitos tienen patrones que coinciden", aseguró el ministro.

Insistió con que no es lo usual "que crucen un auto a las 4 de la mañana, a un colectivo que no tiene plata", aunque se excusó de dar más precisiones para no entorpecer la investigación y remarcó que "cambian los actores pero los patrones son siempre los mismos". Berni sostuvo que el arma usada en el crimen fue una pistola calibre 40, con municiones Smith&Wesson y señaló que se trata de un arma "típica de sicario" y no "el arma de los delitos amateur del conurbano". "No sé si nos tiraron un muerto", analizó Berni y recordó que el Gobierno bonaerense destinó presupuesto para la colocación de cámaras en los colectivos, pero las empresas no realizaron la inversión.