Golpiza a Tiziano: la madre de uno de los agresores habló de "doble vara" y se quejó de que su hijo esté preso

Franco Zampini y Jesuan Monzón, de 26 y 27 años, respectivamente, acusados de golpear a la salida de un boliche a Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza, fueron imputados por un delito que prevé de 1 a 6 años de prisión. Para el fiscal Rodrigo Santana, le pegaron tras llamarlo “Tincho” en una alusión despectiva hacia los jóvenes de clase alta, y por lo tanto se trató de un caso de “discriminación inversa”.

En medio de ese debate, el juez hizo lugar al pedido de las partes acusatorias para que el caso sea remitido al Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Los dos agresores rompieron en llanto, se agarraron la cara entre las manos y abrazaron a sus novias y familiares al conocer el veredicto del juez Hernán Postma, quien decretó la prisión preventiva de ambos por 90 días, tal como pidieron la fiscalía y los abogados de Tiziano.

Mientras cumplen con esta pena dictada por la Justicia, Elisabet, la madre de Jesuan, dio una versión completamente distinta sobre cómo habría comenzado la pelea que terminó con el esquiador de 20 años con una fractura en la mandíbula por la que debió ser operado. La empleada pública, viuda y dueña de un comercio, dijo que fue Tiziano el que inició la pelea que terminó con él seriamente herido.

De acuerdo con la mujer, Franco y Jesuan fueron al boliche del barrio de Pichincha para festejar el cumpleaños de uno de sus primos. En ese sentido, detalló que eran en total 35 personas en el festejo, que se conocían de toda la vida y que también formaban parte del grupo las novias de los agresores. “Lo que me contó Jesuán es que él salió a fumar y este chico, Tiziano, lo miraba. Hasta que en un momento le dijo a Jesuán: ‘¿Qué mirás bobito?’”, contó Elisabet.

Y agregó: “Entonces se acercó Franco y Jesuán le dijo: ‘Este me bardeó'. Y seguro algo más les dijeron. Después pasó lo que se vio en la tele: se acercaron y le pegaron”. Elizabeth descartó que su hijo le haya dicho "Tincho" al hijo de Valeria Mazza, sostuvo que su hijo "no habla así" y destacó que para él esa palabra "es el apelativo de Martín y nada más". "Nunca lo escuché decir 'Tincho' y eso que es amigo de chicos que viven en barrios privados de Funes", manifestó.

La mujer dialogó con el diario La Capital de Rosario y afirmó que "Jesuán no es un resentido social ni mucho menos". “Mi madre tiene 70 años y cuando vio el noticiero me dijo: ‘Qué cosa, pobre el hijo de Valeria, espero que los otros se entreguen’. Cuando Jesuán nos dijo que había sido él, a mi madre casi le agarra un ataque. Llegó a casa y me dijo: ‘Mami, me mandé una cagada: le pegué al hijo de Valeria Mazza’”, reveló sobre las horas posteriores.

Si bien reconoció que lo que hizo su hijo "estuvo muy mal", se quejó por los 90 días de prisión que le dictó la Justicia y por el allanamiento en sus casas en busca de una manopla, ya que según las primeras versiones podrían haber usado un elemento de este tipo para pegarle a Gravier. “Estos chicos ni saben lo que es una manopla. Franco trabajaba en una casa de aberturas y ahora perdió su trabajo. En el caso de Jesuán no sabemos todavía qué puede suceder”, contó.

Elisabet también detalló que su hijo vive con su novia a pocas cuadras de su casa en Funes, una localidad del Gran Rosario; que trabaja desde hace muchos años en una panadería y que no terminó la secundaria. “Sería bueno un antes y un después en las agresiones y que la Justicia actué así en todos los casos, pero sé que eso no va a suceder. Mi hijo y Franco pagan por algo que estuvo mal, pero el trato de delincuentes que tienen no es lo que debe ser", dijo.

En ese contexto, sostuvo que "ni a los delincuentes los mandan 90 días presos”. “Nunca tuvo ni siquiera una multa de tránsito, ni hablar de antecedentes penales. La ley debe ser dura para los que lo merecen. Esta doble vara es insoportable. Ese día en el boliche hubo cuatro peleas y diez robos de celulares y nada se supo. Los chicos estuvieron mal, pero es condenable la acción de la Justicia también”, agregó.

A pesar de todo, la mujer no dudó en ponerse en el lugar de Valeria Mazza y concluyó: “Si a mi hijo le hubieran pegado, también me hubiera desesperado y reaccionaría con dolor e indignación. En este caso no sé qué le pasó a los chicos, creo que ni ellos lo saben. Sus hermanos están destrozados, Jesuán ocupó para sus hermanos el lugar del padre, protegiéndolos y cuidándolos. Y ahora están muy mal”.

Días atrás también había roto el silencio el padre de uno de los chicos, quien se disculpó públicamente con Tiziano y su familia. “Primero quiero pedir disculpas. Perdón en nombre de mi hijo, en nombre de mi familia, por el momento que están pasando, a Tiziano, a su papá, a su familia entera. Estoy destruido, créeme que estoy destruido. Nosotros no somos así, no es así. Si vos te cruzás con Franco, vos decís ‘lo quiero como amigo, lo quiero como hijo, lo quiero como hermano’. Franco. no es así. Nunca se peleó con nadie, juro que nunca. Lo puedo asegurar. No sé por qué hizo esto y él tampoco lo sabe”, había dicho el hombre, muy angustiado por esta situación.