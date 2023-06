Gonzalo Montiel imputado en una causa de abuso sexual con acceso carnal: el futbolista ya declaró

De la Europa League a la justicia sin escalas. Así se vivieron los últimos días de Gonzalo Montiel, quien fue citado a declarar ante la Unidad Funcional de Violencia Familiar y de Género N° 3 de La Matanza, a cargo del Dr. Luis Alberto Brogna con respecto a la denuncia que lo tiene como partícipe de abuso sexual con acceso carnal. El lateral declaró en calidad de imputado. La misma había sido archivada mientras transcurría el Mundial en Qatar, pero la víctima alzó la voz nuevamente en busca de justicia.

Con la intervención de la Unidad Funcional N°3 de Lomas de Zamora, se llegó al hecho de que el ex futbolista del Sevilla fuera imputado y que la joven deberá presentarse el próximo 22 de junio nuevamente para declarar y ampliar los términos registrados en su denuncia.

El hecho traumático para la denunciante ocurrió en la madrugada del 1° de enero del 2019, cuando de manera inconsciente, fue abusada sexualmente con acceso carnal por varias personas a la vez. Nueve días más tarde, con la valentía y el coraje de frente para afrontar esta situación, ejecutó la denuncia correspondiente en la justicia. Sin obtener ningún tipo de respuestas ni cuidados por parte de la justicia, el 2 de diciembre del 2022, mientras se disputaba el Mundial en Qatar que luego tuvo a la albiceleste como campeona de la competencia, la causa se archivó.

Sería hilar muy fino el pensar que la causa fue archivada en pleno mundial cuando uno de los denunciados estaba participando del mismo siendo figura de la Selección y que por su rendimiento quisieron que no salga a la luz el infierno que le tocó atravesar a aquella mujer. Pero aun así, con la poca respuesta que ofrece la justicia cuando se trata de un hecho que implica a futbolistas, todo puede pasar.

En marzo del 2023 se dio a conocer de quien se trataba Montiel. El ex jugador de River fue denunciado cuatro años atrás y recién ahora, en la tarde del 14 de junio, recibió la notificación de que es imputado tras el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas.

En la denuncia ejecutada, la víctima contó el relato de cómo fue aquella noche en la cual fue invitada por Montiel a pasar su cumpleaños en la casa y terminó con hematomas y un audio de la mamá del futbolista advirtiéndole que fue “violada”.

A la hora de describir el episodio, contó: "Yo estaba en el baño. Cuando salgo del baño me lo encuentro a Gonzalo y ahí no recuerdo nada más. Es lo último que me acuerdo, la imagen de él, como si me hubiese desmayado. Después me despierto en la entrada de la casa de él, que era en una calle de tierra, y había barro, sentada en el piso y veo la camisa blanca toda mojada, y yo también mojada y llena de barro, tenía la ropa desacomodada, el top torcido".

En la misma, aseguró que para regresar a su casa, la mamá del defensor le pidió un Uber y en el vehículo también se encontraban otras tres vecinas del barrio que se reían por lo que le había pasado pero no le contaban de qué se trataba. Cuando llegó a la casa en pésimo estado, se bañó y seguía aún sin entender cual fue la causa por la cual no resistía más con el dolor de cabeza y de cuerpo que estaba manteniendo.

"Tenía hematomas en la entrepierna y raspones en las rodillas y en el antebrazo. Agarro el celular y tenía un mensaje de Gonzalo que me decía ´¿Estas bien?´. A lo que le respondo ´No, ¿qué paso?´ y me puso: ´estuviste con alguien´. Y yo le contesto: ´Es imposible que haya estado con alguien de esa fiesta´, dándole indicios que no me gustaba nadie y aparte no me acordaba. Me deja de contestar cuando le pido explicaciones y me llega un Whatsapp de una mujer que decía: ´Soy Marisa la mamá de Gonzi; Te violaron mamita, ponete óvulos´. Le mando un audio desesperada: ´cómo que me violaron y que me ponga óvulos y voy corriendo al CEMIC Hospital Universitario, por mi obra social´", redactó.

Pero para aplicar la frase de “sálvese quien pueda” después del traumático episodio, Montiel le había confesado que fue violada por un tal Alexis. "La madre de Gonzalo me dijo ´quedate tranquila, que los amigos de Gonzi lo van a cagar a palos´, haciendo referencia a Alexis. Ella intentaba hacerse la amiga, y quedar como que me hubiese ayudado. Acá empieza el infierno porque yo le dije a Marisa que iba denunciar porque no quería que esto quede así; y ella me decía ´no que Gonzalo está en River y va a tener problemas con el club´, y me dijo ´cuidate mamita, sos muy bonita´”, declaró.

Según explicó, una vez ocurrido el hecho perdió todo contacto con Montiel y era la madre del futbolista quien mantenía contacto con ella. "Le dije a Marisa que iba de denunciar pero que no lo iba a nombrar a Gonzalo. La madre me agrega a Instagram para vigilar lo que subía y a los pocos días la termine bloqueando. Ahí empecé mi infierno, yo de la violación no me acuerdo pero esto es lo que siguió”, resaltó.

Ante la falta de datos y la poca respuesta por parte de la salud, ya que todas las medicaciones que le daban no le hacían bien y tampoco entendía con certeza que le pasaba, decidió viajar hasta el lugar de los hechos. “Averigüé y decidí ir hasta el lugar donde había sido violada. Fuimos hasta Virrey del Pino a la comisaria. La madre de Gonzalo sabía que ese día iba a hacer la denuncia; y como me había olvidado el cargador del celular ella me decía cuando vengas, pasa por casa y tomamos unos mates", manifestó.

Cuando terminó de efectuar la denuncia contra futbolista, resaltó que la siguieron "dos autos por diez cuadras aproximadamente y después los perdimos": "Después con el correr de los días empecé a recibir llamados de números ocultos y una voz masculina muy correcta me decía ´Olvidate de Gonzalo Montiel, borra su nombre de tu cabeza´. Me llamaban y me decían ´te queda muy linda esa camisa´, o ´tenés el pelo más rubio´. Me estaban siguiendo. Me repetían ´te vamos a pegar dos tiros en la cabeza´. Tuve pesadillas con eso. Una de últimas amenazas fue ´deshacete del chip y del teléfono´, y yo cuando llamaba a mi hermana se escuchaba un ruido, parecía que estaba pinchado", sostuvo.