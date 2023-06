Grabois dio de baja su candidatura presidencial: "Wado de Pedro es nuestro candidato"

Faltan dos meses para que tengan lugar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en el país y los partidos políticos están ultimando sus detalles. Si bien su participación parecía estar asegurada, este viernes Juan Grabois, referente del Movimiento de los Trabajadores Excluidos, informó via Twitter que renuncia a su candidatura como presidente.

Con un video de ocho minutos y en su cuenta personal de la red social del pajarito, Grabois informó: “Muy contento renuncio a mi candidatura a la presidencia. Nos sentimos orgullosos de haber aportado nuestro granito de arena en este proceso. Cada cual puede interpretar si nuestro aporte fue grande o pequeño, pero nos llena de esperanza saber que esta vez no triunfó el posibilismo y una idea de pragmatismo. Estamos sembrando para el futuro, por eso renuncio a mi candidatura a Presidente”.

En base al motivo de su renuncia, Grabois reveló: “Desde el primer día fuimos claros con que había tres condiciones para declinar mi candidatura. Un programa verdaderamente transformador que priorice la agenda de tierra, techo y trabajo que los movimientos populares construimos junto al Papa Francisco; un representante de nuestra generación que sea la contracara de la pandilla del 2001 y una representación parlamentaria que incluya a los excluidos de siempre, a los descamisados del presente y a las nuevas camadas militantes que son ajenas a la política tradicional”.

Al parecer, tal y como lo reveló el propio referente político, hubo condiciones que no lograron alcanzar, motivo por el que apoyó al ministro de Interior, quien ayer confirmó su candidatura a presidente: “Las primeras dos condiciones que son los aspectos centrales en esta coyuntura se han cumplido, la tercera la estamos discutiendo. Pero ya podemos decirlo porque aunque este último punto no es menor nosotros no especulamos, Wado de Pedro es nuestro candidato”.

Grabois consideró que la fórmula presidida por De Pedro es correcta ya que tanto él como el resto fueron afines al partido desde tiempos inmemorables: “Promovimos a Wado en la Nación junto a Axel en provincia porque consideramos que eran los dos candidatos más competitivos de esta generación que los enfrentó a ellos. Además son hombres formados junto a Cristina, la principal líder del movimiento popular argentino, en ella nosotros vemos una referencia ineludible”.

Por último, y en agradecimiento a sus colegas, Grabois consideró: “No puedo dejar de agradecer de corazón a toda nuestra militancia que con tanto amor y esfuerzo me acompañó, nos acompañamos, durante estos meses de precandidatura. No puedo dejar de agradecer el cariño de tantos hombres y mujeres, de distintas edades, en particular de los laburantes y de los más humildes con quienes hemos unido nuestro destino para siempre”.

Por último y en referencia a lo ocurrido en Jujuy frente a la represión policial, Grabois concluyó: “Lo que viene será aún más difícil pase lo que pase en octubre. Si ganamos tendremos que dar una batalla muy dura contra la voracidad de las potencias hegemónicas, los organismos financieros internacionales, las multinacionales del saqueo, las élites parasitarias locales que especulan con los precios, y también con esa oposición político, mediática y judicial que siempre está al servicio de esos modelos”.

“Esas fuerzas no pueden enfrentarse sin el pueblo movilizado. Si perdemos vamos a enfrentar un gobierno de ajuste brutal y represión. Lo que sucede en Jujuy es solo un pequeño botón de muestra”, agregó.