Grave denuncia de los abogados de la mamá de Facundo: "Los servicios nos están espiando y nadie hace nada"

"Nos están espiando y sigue nuestros movimientos". Leandro Aparicio, uno de los dos abogados de Cristina Castro, denunció que luego de su viaje a Buenos Aires -en el que mantuvieron encuentros tanto con el presidente Alberto Fernández, como con el gobernador Axel Kicillof- tanto la mamá de Facundo Astudillo Castro, sus abogados y los nuevos testigos de la causa están siendo víctimas de una persecución ilegal por parte de servicios de inteligencia. "Sabemos a quiénes tenemos adelante", denunció en diálogo con BigBang.

El paso por la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la realización de la autopsia al esqueleto encontrado en las afueras de Villarino no hizo más que intensificar la atención mediática en la causa, que investiga la desaparición forzada del joven de 22 años que desapareció el 30 de abril. "La situación es delicada. Me graban los movimientos. El otro día, me bajé del auto y me di cuenta de que había dos hombres disfrazados como si estuvieran en situación de calle grabando mi auto. De esas, hay miles", reconoció el letrado.

"Lo mismo sucede con los testigos de la causa. Ellos tienen miedo. Además, no tienen ingresos. Nosotros ya pedimos que sean incorporados al sistema de testigos protegidos, pero todavía no nos dieron respuesta. Cuando le pedimos ayuda a la Provincia, les mandaron nueve mil pesos y una caja con fideos", reconoció.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

El malestar con el gobernador bonaerense se potenció después del encuentro que mantuvieron la semana pasada en La Plata. A diferencia de la audiencia privada en Olivos, tanto la mamá de Facundo, como sus abogados, se sorprendieron por la falta de conocimiento que Kicillof manifestó sobre la causa e incluso sobre el funcionamiento de las Fuerzas de Seguridad de la provincia.

"No sabía absolutamente nada. Ni siquiera estaba al lado de las frecuencia Policial", cuestionó el abogado. Cabe recordar que una de las primeras medidas solicitadas por la querella fue la intervención de todas las comunicaciones de la Policía Bonaerense desde el día de la desaparición de Facundo hasta la fecha. "Nos dijeron que no las tienen. Es de no creer".

El malestar con el gobernador también se vincula con la "rienda libre" que, de acuerdo a la querella, le da a su ministro de Seguridad, Sergio Berni. "Sale todos los días en la televisión diciendo cosas falsas de la causa, intentando ensuciar a la familia y a la víctima. Es un mamarracho", reforzó Aparicio.

Tal como confirmó en su momento BigBang, uno de los pedidos que Cristina les hizo tanto al presidente, como al gobernador, fue la renuncia de Berni. Desde la querella no descartan iniciar acciones legales contra el ministro, a quien acusan de haber obstruido la investigación en defensa de la Policía Bonaerense.

"No hay confirmación oficial todavía"

En la jornada de ayer, Cristina se enteró por los medios que "fuentes de la causa" habían confirmado que los restos eran los de su hijo. La información fue filtrada a los medios, pero no salió ni del juzgado, ni del Equipo Argentino de Antropología Forense que trabaja en la pericia. "No hay confirmación oficial. A nosotros no nos dijeron nada. Lo único que sabemos es que los resultados de ADN que esperábamos para el fin de semana estarán seguramente el próximo miércoles", confirmó el abogado.

La repercusión fue explosiva, pese a que casi en simultáneo la cúpula del Gobierno anunciaba el acuerdo con los acreedores desde la Casa Rosada. Fue Cristina quien, una vez más, tuvo que salir a desmentir la información y lo hizo en un acalorado mano a mano que mantuvo con el periodista Pablo Duggan, a quien acusó en vivo de "ser funcional" a los intereses de la cartera de Berni.

"Lo único que quiero aclarar es que me han llamado del Equipo Argentino de Antropología Forense, me ha llamado la jueza Marron y me dijeron que todas estas son mentiras. No hay ninguna confirmación oficial", arrancó la madre de Facundo.

Luego, cuando el periodista empezó a interpelar a la mujer por la declaración de algunos de los cuestionados testigos, Duggan se atajó: "Tiene el micrófono para decir lo que usted quiera. Y si se quiere enojar conmigo, lo acepto y agacho la cabeza". Castro lo interrumpió de inmediato: "No me enojo con usted. Usted es un periodista, no sé cómo explicarlo; es funcional a Berni. Duele mucho saber que hay personas como usted, porque nosotros vamos con la verdad desde el día uno. Tenemos las pruebas suficientes".

En efecto, no es la primera vez que los medios acceden a información antes que la propia querella. Sin ir más lejos, la madre de Facundo había solicitado poder ver la última foto de su hijo (en la que se retrató a Facundo de espaldas y frente a un móvil policial en uno de los retenes del 30 de abril) y se la negaron. Sin embargo, horas después la vio publicada en el sitio La Brújula.

Tal fue la repercusión de la falsa confirmación, que la propia jueza debió emitir un comunicado especial: "Atento a la difusión de la información efectuada por distintos medios de prensa en el día de la fecha, vinculada a la causa donde se investiga la presunta desaparición de Facundo Astudillo Castro, se informa que el Juzgado aún no cuenta con resultados oficiales de la pericia genética practicada sobre los restos óseos hallados".

"El Equipo Argentino de Antropología Forense hizo saber que el informe final será remitido el día miércoles dos de septiembre del corriente año. Una vez obtenido, el mismo será informado en primer lugar a Cristina Castro y luego, mediante comunicado oficial por parte de este tribunal", cerró.