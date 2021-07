Guadalupe: entre carteles y pedidos por su aparición, ahora la buscan en desagües pluviales

La desaparición de Guadalupe Belén Lucero, la nena que fue vista por última vez en San Luis el 14 de junio, sigue siendo un misterio y encabeza todos los esfuerzos de parte de la provincia por encontrarla. De hecho, la Policía de San Luis centró ahora la búsqueda de la nena en los desagües pluviales y en el río Seco, ubicados en la zona oeste de la capital provincial.

Así lo informó el jefe de Relaciones Policiales, Lucas Chacón, quien además aclaró que durante los procedimientos realizados el jueves, se allanaron tres propiedades ubicadas a la altura del kilómetro 790, en la autopista Serranía Puntana, donde se secuestró una computadora y un profiláctico. También se allanó una casa en la calle Granaderos Puntanos y personal del Ejército Argentino participó en los rastrillajes con drones, mientras un equipo de buceo trabajó en Potrero de los Funes.

Los allanamientos realizados el jueves a la vera de la autopista de las Serranías Puntanas, sobre la banquina sur de esa autovía, en una zona rural, contó con la presencia del juez Ariel Parrillis y la fiscal de Cámara, Virginia Palacios Gonella. Las propiedades se encuentran ubicadas entre el autódromo Rosendo Hernández y la escuela agraria General San Martín, saliendo del sector urbano de la capital puntana, sin resultados positivos en la búsqueda de la niña.

Asimismo, participaron de las requisas el jefe y el subjefe de la Policía, Darío Neira y Claudio Latini, respectivamente además de personal de Gendarmería Nacional. Potrero de los Funes, ubicado a 20 kilómetros de la capital, se encuentra emplazado en la cuenca del río Chorrillo sobre el río Potrero, posee una superficie de 91 hectáreas con un volumen de reserva de 6,8 hectómetros cúbicos y tiene una altura de 32,7 metros.

Mientras tanto, concluyeron los rastrillajes en el dique San Felipe y la policía realizó cuatro allanamientos el día miércoles en casas del Barrio 544 Viviendas y de San Luis XXVI. "Siete nuevas declaraciones testimoniales fueron sumadas al expediente judicial", agregó el jefe de Relaciones Policiales en el parte diario que había emitido el pasado jueves y anunció que "se reserva la labor diaria para no entorpecer la investigación".

En medio de este contexto y bajo el lema "seguimos en la calle reclamando su aparición", la familia de Guadalupe realizó una panfleteada en la que pidieron la intervención de la justicia federal "en simultáneo con el fuero provincial". Entre los puntos del reclamo se exigió que "reaparezca la búsqueda en las páginas, redes y propagandas oficiales del Gobierno de la provincia".

En ese sentido, el papá de Guadalupe, Eric Lucero, aseguró que su hija sigue en la provincia y que espera "que esto termine de la mejor manera". "No me siento bien, no he podido retomar mi trabajo y estamos organizando nuevas intervenciones comunitarias para visibilizar a mi hija. Mi corazón presiente que Guadalupe está en San Luis", sostuvo.

El hombre aclaró que actualmente solo se encuentra abocado a “pedir los permisos necesarios al municipio de San Luis” para realizar “murales comunitarios en distintos puntos de la ciudad”. “Es otra forma de seguir luchando, y que el reclamo por la aparición con vida siga vigente, además de habilitar espacios de participación comunitaria que me permitan seguir acompañado por la sociedad de San Luis en la búsqueda de mi hija”, aseguró.

Por su parte y junto a un grupo de aproximadamente 20 personas, la mamá de la niña, Yamila Cialone, se mostró disconforme con la investigación policial: "Ninguna madre puede estar conforme después de 36 días sin ningún resultado". Mientras tanto, agrupaciones feministas colgaron carteles exigiendo la aparición de Guadalupe en las verjas que rodean el edificio policial que era custodiado desde adentro por efectivos de la fuerza.

Días atrás, Cialone colgó un desgarrador mensaje en las redes sociales pidiendo por la aparición de su hija: "Otro día sin vos mí niña, un día más que vivo porque tengo la esperanza de encontrarte. Aunque no es vida ya la que llevo día a día. Sé fuerte amor mío que tengo que encontrarte para que puedas regresar a casa y volvamos a ser felices los tres juntos, desde la distancia te abrazo fuerte, ese abrazo que anhelo poder darte algún día, Te amo mil mi niña".

Y concluyó: "Quiero sentirte dormir alado mío, que me acaricies y sigas con tus mañas al dormir, necesito sentir esas piñas que largabas a la noche cuando dormías. Quiero sentir que me llames que grites, o hagas esos berrinches que hacías. Te necesito tanto, cada día que pasa lo vivo esperando la noticia de que te encontraron. Ya no hay un presente ni futuro sin vos! No sé si me estoy volviendo loca pero a veces siento escucharte en casa es la necesidad inmensa de querer oír tu vos de nuevo, amor pequeño mío, mi dulce niña, ya no se cómo se sigue... no quiero nada, si vos no estás conmigo, nada tiene sentido ya".