Guadalupe: la reacción de su primita cada vez que ve el camión y cómo sigue la búsqueda

Pasaron ya 20 días de la desaparición de Guadalupe Lucero Cialone, la nena de cinco años a quien se le perdió el rastro en la provincia de San Luis mientras jugaba con sus primos en la vereda del barrio 544 Viviendas durante uno de los partidos de la Selección argentina. Lo último que se sabe responde a la declaración de su prima de tres años, Ema, quien ya declaró en reiteradas oportunidades en cámara Gesell que se la llevaron "tapándole la boca".

"Declararon que cuando se la llevaron le taparon la boca, pero ahora no tienen más nada para aportar, ya fueron bastantes veces", reconoció Georgina, tía de Guadalupe y mamá de la principal testigo de la investigación. "Ema me dice que quiere ser policía para buscar a Guadalupe. Mira la esquina y se acuerda de su prima, hay que estar apoyándola todo el tiempo", sumó con preocupación la mujer, al tiempo que pidió: "Necesitamos que Guadalupe sepa que la estamos buscando y que no está abandonada".

La tía también reconoció que la familia sigue recibiendo llamados, pero que no aportan nada. "Hay llamadas en las que se escucha el ruido de la televisión o de la radio, todo eso es para desgastar", lamentó, y agradeció el apoyo que la familia de Guadalupe recibió en los últimos días por parte de Susana Trimarco, mamá de María de los Ángeles "Marita" Verón.

¿Cómo sigue la búsqueda? La Policía de San Luis completó la búsqueda en el dique Paso de Las Carretas, ubicado a unos 40 kilómetros de la capital provincial. No se encontraron rastros, pistas, ni ningún elemento que permita avanzar con la investigación.

De esta forma, las autoridades mantienen vigilada la denominada "zona cero", que fue el lugar en el que Guadalupe desapareció cuando procuró esconderse detrás de un camión mientras jugaba con sus primos. La búsqueda se expandió también a Mendoza, después de que un playero asegurara haber visto a una pequeña muy parecida a la nena desaparecida, quien le dijo que era "famosa" y notó que el hombre que la acompañaba se puso nervioso cuando le mencionó la desaparición de la nena puntana que mantiene en vilo al país.