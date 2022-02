Guadalupe Lucero cumple 6 años: qué se sabe a 7 meses de su desaparición

Con motivo del cumpleaños número 6 de Guadalupe Belén Lucero, la pequeña desaparecida en la provincia de San Luis, este martes su familia realizó una jornada abierta en que pintaron un mural para recordarla y para reclamar su aparición a 7 meses de la última vez que fue vista.

Junto a otros niños conocidos la nena estaba jugando en la vereda de la casa de su tía en el barrio 544 viviendas el 14 de junio de 2021 y, de un momento a otro, alguien se la llevó. Si bien en un principio se barajaron muchas hipótesis acerca de lo que pudo haber pasado, e incluso hasta se allanaron varias viviendas de la zona para dar con su paradero, lo cierto es que Guadalupe no volvió a ser vista.

Aunque algunas personas llaman y aportan datos sobre una supuesta pequeña que se parece a Lucero, lo cierto es que cuando los investigadores acuden al lugar, no se trata de ella. Hasta ahora la pista concreta es que la nena de hoy ya 6 años fue llevada por alguien en auto hasta las afueras de la provincia, ya que los perros captaron su rastro hasta una ruta que sale de San Luis. Después de ahí su olor desaparece.

Con motivo de recordarla en el día de su cumpleaños, y para seguir reclamando su aparición a 7 meses del día en que fue vista por última vez, esta mañana su familia junto al grupo " Abuelas y Madres por Guadalupe" realizaron una jornada abierta entre las calles 25 de Mayo y Maipú, donde pidieron a los presentes que concurran con una imagen de Guadalupe.

"Recuerdo que para estas fechas, el año pasado andabas feliz invitando a tus amiguitos a tu fiesta de cumpleaños. ¿Y ahora? Me queda nada, solo el recuerdo", escribió en su cuenta de Facebook Yamila Cialone, mamá de Lucero.

"Que bueno sería que con el mismo entusiasmo y procedimiento que usaron para encontrar la droga adulterada y a los responsables, lo usaran en buscar niños y personas desaparecidas. Pero recordé que una persona desaparecida no es negocio ni importante para el Estado", reclamó.

Por su parte, Eric Lucero, papá de la nena, también usó sus redes para contar la tristeza que siente en este momento. "Hoy cumplís tus 6 años hija, no sabes lo que me cuesta el no poder ni si quiera llamarte para decirte feliz cumpleaños mi reina. ¿Por qué la vida es tan injusta mi negra? Hoy en este día estés dónde estés quiero que sepas que papá te ama con todo el corazón, que no pasó un día sin pensar en VOS, solo quisiera poder abrazarte y decirte cuanta falta me hacés", escribió y pidió que durante todo el día de hoy, aquellos que quieran ayudarlo compartan una imagen de Guadalupe para que ella sepa que todos la siguen buscando.

"Yo les voy a agradecer de todo corazón. Lo que les pido es que lo hagan de todo corazón, que piensen que Guada tendría que estar conmigo, con su hermano, con su familia festejando su cumpleaños de sus 6 años”, agregó.