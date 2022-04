Guadalupe Lucero: los huesos hallados, las pistas que se analizan y el giro que podría tener la causa

Los nuevos rastrillajes que se llevan a cabo en 60 hectáreas ubicadas cerca del lugar donde Guadalupe Lucero fue vista por última vez, el 14 de junio de 2021 en la casa de su tía en la provincia de San Luis, despertaron una fuerte sospecha respecto de la aparición de nuevas pruebas en la causa que investiga la desaparición de la pequeña que hoy ya tiene 6 años.

Esas sospechas son reales: gracias a la intervención de la Justicia federal, hoy se siguen varias hipótesis sobre lo que pudo haber pasado y, con la aparición de distintas pistas a seguir, es posible que en las próximas semanas se lleve a cabo un nuevo acto procesal. Qué se sabe hasta ahora y cómo seguirá la causa.

Guadalupe Lucero tenía 5 años al momento de su desaparición.

El inicio de la investigación

Si bien inicialmente la búsqueda de la pequeña quedó a cargo de la Justicia provincial, al no ver avances la abuela materna de la niña le pidió ayuda a la Fundación María de los Ángeles (creada por Susana Trimarco), y así fue que la fundación ingresó al expediente como querellante, de la mano del abogado José D'Antona.

Con su intervención, se solicitó que la causa pasara al fuero Federal, lo que permitió finalmente que la investigación quede a cargo de cuatro fiscales designados el año pasado por el procurador Eduardo Casal: se trata del fiscal federal subrogante de San Luis, Cristian Rachid; el fiscal general Marcelo Colombo; la fiscal federal Alejandra Mángano -cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX)- y el fiscal federal Leonel Gómez Barbella.

"Una vez que los fiscales terminaron de analizar todo, junto a las medidas que les habíamos pedido, se determinó que había que hacer algunas pruebas nuevas, otras pruebas que ya se habían tomado había que hacerlas de nuevo, y a otras, hacerlas de nuevo pero con otra perspectiva", explicó a BigBang D'Antona.

Por ejemplo, en la investigación provincial una psicóloga había dicho que una testigo, que tenia una discapacidad, no se podía someter a una Cámara Gesell, pero ante la insistencia del abogado y una nueva consulta con otros profesionales, se dijo que la niña estaba apta y se realizó el procedimiento. Ahora esa testimonial se esta repitiendo con ella, y con otros menores. "En las nuevas Cámaras Gesell que se están haciendo, hay psicólogas de cuatro organismos. Algunas dedicadas a menores, otras a gente con discapacidades, etc, porque no solo se busca testimoniar a una persona menor de edad", aclaró.

Lucero lleva 10 meses desaparecida.

Sucede que se resolvió tomar nuevas declaraciones testimoniales, o realizar nuevamente algunas que ya se habían hecho, pero desde otra mirada. "Hay distintas hipótesis. Desde un caso de trata, un ajuste de cuentas, algo relacionado a la droga, o un crimen por abuso. Todo puede ser", aclaró el letrado.

Es que Lucero estaba jugando junto a su prima en la calle Granadero Juan Moreno, entre Tomás Cuello y el boulevard Eusevio Acosta, del barro 544 viviendas, en compañía de su hermano, su primo y el hijo de la pareja de su mamá, justo en el momento en que desapareció.

La niña había ido a la casa de su tía para celebrar un cumpleaños, y mientras estaba con otros chicos, fue perdida de vista. La última foto que se tiene de ella fue sacada a las 18.40 de ese 14 de junio, cuando tomaba chocolate. Por lo aportado por los testigos, se sabe que la última vez que la vieron estaba ubicada detrás de un camión estacionado casi en la esquina de Tomás Cuello -mientras jugaba a la escondida- y con dirección al descampado que desde ayer se rastrilla.

El hallazgo de huesos y ropa

Con la participación de efectivos de las Divisiones Criminalística, Medicina Forense y Geología de la Gendarmería Nacional, la División Canes de la Superintendencia Federal de Bomberos y el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) del Ministerio de Seguridad de la Nación, este martes se comenzó a rastrillar una zona de 600 mil metros cuadrados para dar con objetos que puedan ser de interés para la causa.

Se realizó un rastrillaje en una zona cercana a donde la niña desapareció.

"Ante se había rastrillado esa zona, pero no habían participado geólogos ni antropólogos. No se busca un cuerpo, una prenda o una huella, sino una serie de datos", comentó el abogado, quien además confirmó que se hallaron prendas de vestir y huesos.

De hecho, se encontraron varios elementos que ya fueron analizados y descartados porque se trataba de animales, y solo unos restos se mandaron a peritar más profundamente, aunque los especialistas están casi seguros de que no son de personas.

Respecto a las prendas halladas, el abogado D'Antona mencionó que se le serán mostradas a la mamá de la pequeña para determinar si podría o no ser ropa de Guadalupe. Incluso, Eric Lucero, el papá de la nena, comentó a los medios que se trata particularmente de "una calza rosa con muchas similitudes" a la que usaba la nena aquel 14 de junio.

"Por más que se sabe como estaba vestida el día que se la llevaron, también hay fotos que hemos visto de ella donde tenia distintas vestimentas, y por protocolo hay que preguntarle a la madre si le parece que lo encontrado puede ser de la nena. Si se sospecha, se mandan a hacer un ADN", dijo. Sobre esto, mencionó que ya se le tomó muestras a todos los familiares de la menor para que puedan someterse a un cotejo a futuro en caso de ser necesario.

Las nuevas sospechas

"Como nunca se descartó nada, si imputan a alguien, hay muestras de AND de 30 personas", sostuvo. Respecto al allanamiento que se lleva adelante por estas horas, si bien no dio mayores precisiones, dijo que no se hace porque sí, sino porque hay motivos concretos.

"Cuando se empezó a pedir una geolocalizacon de teléfonos, había muchos celulares activos en la zona. Ese grupo se fue achicando, y eso hizo que después se le tomara testimonial a ciertas personas. También Google dio información de determinadas cuentas y personas, algo que pedimos a través de los fiscales, y todo eso está dentro de una misma bolsa", aseguró.

Finalmente, el letrado mencionó que el rastrillaje terminará en las próximas horas, pero que además hay otras medidas que se han ido llevando a cabo "para que dentro de 15 días haya otro acto procesal" (del que no puede adelantar nada) en la causa.